Минобороны РФ озвучило численность террористов на Украине

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Минобороны заявило о 6 тысячах наемников и боевиков Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

На Украине находится более шести тысяч иностранных наемников и террористов. Об этом сообщает Минобороны РФ.

«С подачи украинского руководства страна стала прибежищем для 6 595 иностранных наемников и террористов из 62 государств. На них не распространяются правила ведения войны, они будут безжалостно уничтожаться», — отметили в ведомстве.

Отмечается также, что из-за нанесения ударов российской армии по базам и лагерям подготовки наемников, число последних стало значительно снижаться. Так, за неделю не приехало ни одного из них, более того — некоторые уезжают, уточнили в Минобороны.

Спецоперация на Украине проводится вынужденно, заявляли ранее российские власти. На праздновании восьмилетия воссоединения России и Крыма президент России Владимир Путин напомнил, что задачей военных является избавление «людей на Донбассе от страданий, от геноцида»: «Против них были организованы карательные военные операции, и не одна, их тут же погрузили в блокаду, подвергли систематическим обстрелам из пушек, наносили удары авиацией — это все и есть то, что называется «геноцид», — сказал тогда Путин.

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На Украине находится более шести тысяч иностранных наемников и террористов. Об этом сообщает Минобороны РФ. «С подачи украинского руководства страна стала прибежищем для 6 595 иностранных наемников и террористов из 62 государств. На них не распространяются правила ведения войны, они будут безжалостно уничтожаться», — отметили в ведомстве. Отмечается также, что из-за нанесения ударов российской армии по базам и лагерям подготовки наемников, число последних стало значительно снижаться. Так, за неделю не приехало ни одного из них, более того — некоторые уезжают, уточнили в Минобороны. Спецоперация на Украине проводится вынужденно, заявляли ранее российские власти. На праздновании восьмилетия воссоединения России и Крыма президент России Владимир Путин напомнил, что задачей военных является избавление «людей на Донбассе от страданий, от геноцида»: «Против них были организованы карательные военные операции, и не одна, их тут же погрузили в блокаду, подвергли систематическим обстрелам из пушек, наносили удары авиацией — это все и есть то, что называется «геноцид», — сказал тогда Путин.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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