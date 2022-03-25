Минобороны РФ озвучило численность террористов на Украине

25 марта 2022 в 18:26 Размер текста - 17 +

Минобороны заявило о 6 тысячах наемников и боевиков Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине На Украине находится более шести тысяч иностранных наемников и террористов. Об этом сообщает Минобороны РФ. «С подачи украинского руководства страна стала прибежищем для 6 595 иностранных наемников и террористов из 62 государств. На них не распространяются правила ведения войны, они будут безжалостно уничтожаться», — отметили в ведомстве. Отмечается также, что из-за нанесения ударов российской армии по базам и лагерям подготовки наемников, число последних стало значительно снижаться. Так, за неделю не приехало ни одного из них, более того — некоторые уезжают, уточнили в Минобороны. Спецоперация на Украине проводится вынужденно, заявляли ранее российские власти. На праздновании восьмилетия воссоединения России и Крыма президент России Владимир Путин напомнил, что задачей военных является избавление «людей на Донбассе от страданий, от геноцида»: «Против них были организованы карательные военные операции, и не одна, их тут же погрузили в блокаду, подвергли систематическим обстрелам из пушек, наносили удары авиацией — это все и есть то, что называется «геноцид», — сказал тогда Путин. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

На Украине находится более шести тысяч иностранных наемников и террористов. Об этом сообщает Минобороны РФ. «С подачи украинского руководства страна стала прибежищем для 6 595 иностранных наемников и террористов из 62 государств. На них не распространяются правила ведения войны, они будут безжалостно уничтожаться», — отметили в ведомстве. Отмечается также, что из-за нанесения ударов российской армии по базам и лагерям подготовки наемников, число последних стало значительно снижаться. Так, за неделю не приехало ни одного из них, более того — некоторые уезжают, уточнили в Минобороны. Спецоперация на Украине проводится вынужденно, заявляли ранее российские власти. На праздновании восьмилетия воссоединения России и Крыма президент России Владимир Путин напомнил, что задачей военных является избавление «людей на Донбассе от страданий, от геноцида»: «Против них были организованы карательные военные операции, и не одна, их тут же погрузили в блокаду, подвергли систематическим обстрелам из пушек, наносили удары авиацией — это все и есть то, что называется «геноцид», — сказал тогда Путин.