Песков: у России есть свидетели преступлений нацбатов в Буче

07 апреля 2022 в 21:52 Размер текста - 17 +

Дмитрий Песков сказал, что РФ выступает за объективное расследование Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине У России есть много свидетелей преступлений националистов в украинском городе Буча. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «У России есть много свидетелей происходящего в Мариуполе и Буче, которые говорили об ужасных действиях со стороны нацбатальонов. Россия заинтересована в объективном расследовании всех преступлений на Украине», — сказал Песков в интервью телеканалу Sky News. Трансляция ведется на youtube-канале СМИ. Россия проводит на Украине спецоперацию с 24 февраля. Недавно СМИ распространили видео, на котором были видны тела убитых в Буче. На Украине заявили, что российские военнослужащие убили мирных жителей. В Минобороны России опровергли информацию. Отмечалось, что информация о произошедшем в Буче появилась через четыре дня после того, как российские военные ушли из города. Также на телах погибших нашли опознавательные знаки российских военных. Кадры из Бучи являются провокацией, цитируют «Дни.ру» главу МИД РФ Сергея Лаврова. Подписывайтесь на URA.RU в Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

У России есть много свидетелей преступлений националистов в украинском городе Буча. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «У России есть много свидетелей происходящего в Мариуполе и Буче, которые говорили об ужасных действиях со стороны нацбатальонов. Россия заинтересована в объективном расследовании всех преступлений на Украине», — сказал Песков в интервью телеканалу Sky News. Трансляция ведется на youtube-канале СМИ. Россия проводит на Украине спецоперацию с 24 февраля. Недавно СМИ распространили видео, на котором были видны тела убитых в Буче. На Украине заявили, что российские военнослужащие убили мирных жителей. В Минобороны России опровергли информацию. Отмечалось, что информация о произошедшем в Буче появилась через четыре дня после того, как российские военные ушли из города. Также на телах погибших нашли опознавательные знаки российских военных. Кадры из Бучи являются провокацией, цитируют «Дни.ру» главу МИД РФ Сергея Лаврова.