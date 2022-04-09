В ФРГ ожидаются массовые увольнения из-за санкций против России

Санкции против России приведут к сокращению 590 тысяч рабочих мест в Германии. Такое заявление сделал министр труда ФРГ Хубертус Хайль в беседе с изданием Bild am Sonntag.
«Экономический рост Германии может упасть до 1,4—1,5% в этом году с 2,7% в 2021 году. При этом в среднем около 590 000 человек будут уволены в течение года. Однако правительство будет оказывать дальнейшую помощь уволенным, где это возможно, и пытаться сохранить рабочие места, если ситуация ухудшится», — сказал Хайль.
Санкции в отношении России ввели после начала спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что цель санкций Запада — «отмена России, запрет ее культуры, табу на правду об истории России и ее роли в важнейших мировых событиях». При этом ряд европейских стран выступили против антироссийских санкций, посчитав, что они подрывают национальную экономику.
Санкции против России приведут к сокращению 590 тысяч рабочих мест в Германии. Такое заявление сделал министр труда ФРГ Хубертус Хайль в беседе с изданием Bild am Sonntag. «Экономический рост Германии может упасть до 1,4—1,5% в этом году с 2,7% в 2021 году. При этом в среднем около 590 000 человек будут уволены в течение года. Однако правительство будет оказывать дальнейшую помощь уволенным, где это возможно, и пытаться сохранить рабочие места, если ситуация ухудшится», — сказал Хайль. Санкции в отношении России ввели после начала спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что цель санкций Запада — «отмена России, запрет ее культуры, табу на правду об истории России и ее роли в важнейших мировых событиях». При этом ряд европейских стран выступили против антироссийских санкций, посчитав, что они подрывают национальную экономику.