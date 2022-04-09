09 апреля 2022

В ФРГ ожидаются массовые увольнения из-за санкций против России

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В Германии могут быть уволены почти 600 тысяч человек Фото:
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Санкции против России вообще и Урала в частности

Санкции против России приведут к сокращению 590 тысяч рабочих мест в Германии. Такое заявление сделал министр труда ФРГ Хубертус Хайль в беседе с изданием Bild am Sonntag.

«Экономический рост Германии может упасть до 1,4—1,5% в этом году с 2,7% в 2021 году. При этом в среднем около 590 000 человек будут уволены в течение года. Однако правительство будет оказывать дальнейшую помощь уволенным, где это возможно, и пытаться сохранить рабочие места, если ситуация ухудшится», — сказал Хайль.

Санкции в отношении России ввели после начала спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что цель санкций Запада — «отмена России, запрет ее культуры, табу на правду об истории России и ее роли в важнейших мировых событиях». При этом ряд европейских стран выступили против антироссийских санкций, посчитав, что они подрывают национальную экономику.

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Санкции против России приведут к сокращению 590 тысяч рабочих мест в Германии. Такое заявление сделал министр труда ФРГ Хубертус Хайль в беседе с изданием Bild am Sonntag. «Экономический рост Германии может упасть до 1,4—1,5% в этом году с 2,7% в 2021 году. При этом в среднем около 590 000 человек будут уволены в течение года. Однако правительство будет оказывать дальнейшую помощь уволенным, где это возможно, и пытаться сохранить рабочие места, если ситуация ухудшится», — сказал Хайль. Санкции в отношении России ввели после начала спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что цель санкций Запада — «отмена России, запрет ее культуры, табу на правду об истории России и ее роли в важнейших мировых событиях». При этом ряд европейских стран выступили против антироссийских санкций, посчитав, что они подрывают национальную экономику.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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