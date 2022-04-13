В российских магазинах появились скидки и распродажи

14 апреля 2022 в 02:51 Размер текста - 17 +

В магазины России возвращаются скидки Фото: Размик Закарян © URA.RU новость из сюжета Цены на товары в России В магазинах России ритейлеры постепенно начали снижать цены и возвращать большие распродажи. Об этом стало известно от пресс-служб торговый сетей. За последнюю неделю сеть «М.Видео-Эльдорадо» в два раза расширила список товаров, которые участвуют в распродажах и снижении цен, — до нескольких тысяч наименований. Основные скидки сейчас составляют 10—30%, в некоторых случаях доходят до 50%. Об этом «Известиям» рассказали в компании. Также там можно взять кредит или получить кешбэк. По словам представителей пресс-службы сети, конкуренция на рынке имеется в любом случае, поэтому ретейлеры и производители вынуждены придумывать разные акции для привлечения внимания. Кроме того, к снижению цен и скидкам готовы два лидера продуктового ритейла — X5 Group («Пятерочка», «Перекресток» и «Карусель») и «Магнит» (включает «Дикси»). Представители «Магнита» сообщили, что ранее цены были пересмотрены из-за резкого изменения курса рубля. Сейчас же, когда он стабилизировался, компания обновила стоимость товаров, сделав их более доступными для покупателей. По словам генерального директора информационно-аналитического агентства Infoline Ивана Федякова, после значительного повышения цен в марте наступил спад на 10-15%. Он объяснил такую ситуацию укреплением рубля и требованием проверяющих органов, таких как ФАС, сдерживать цены. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на telegram-канал URA.RU .

В магазинах России ритейлеры постепенно начали снижать цены и возвращать большие распродажи. Об этом стало известно от пресс-служб торговый сетей. За последнюю неделю сеть «М.Видео-Эльдорадо» в два раза расширила список товаров, которые участвуют в распродажах и снижении цен, — до нескольких тысяч наименований. Основные скидки сейчас составляют 10—30%, в некоторых случаях доходят до 50%. Об этом «Известиям» рассказали в компании. Также там можно взять кредит или получить кешбэк. По словам представителей пресс-службы сети, конкуренция на рынке имеется в любом случае, поэтому ретейлеры и производители вынуждены придумывать разные акции для привлечения внимания. Кроме того, к снижению цен и скидкам готовы два лидера продуктового ритейла — X5 Group («Пятерочка», «Перекресток» и «Карусель») и «Магнит» (включает «Дикси»). Представители «Магнита» сообщили, что ранее цены были пересмотрены из-за резкого изменения курса рубля. Сейчас же, когда он стабилизировался, компания обновила стоимость товаров, сделав их более доступными для покупателей. По словам генерального директора информационно-аналитического агентства Infoline Ивана Федякова, после значительного повышения цен в марте наступил спад на 10-15%. Он объяснил такую ситуацию укреплением рубля и требованием проверяющих органов, таких как ФАС, сдерживать цены.