Минобороны: солдаты РФ в неравном бою разгромили националистов

Майор Мансуров награжден орденом Мужества за героизм во время спецоперации Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Министерство обороны России продолжает освещать подвиги российских солдат. Стало известно о героизме майора Руслана Мансурова, батальонно-тактическая группа под руководством которого в неравном бою разгромила два вооруженных формирования националистов.

«Несмотря на превосходящие силы и ожесточенное сопротивление украинских националистов благодаря профессионализму тактической выучке майора Руслана Мансурова группа под его руководством не потеряла в бою ни одного военнослужащего», — пишет РЕН ТВ со ссылкой на сообщение Минобороны. В ходе боя российские военные уничтожили более 35 единиц военной техники и большое количество живой силы противника. За свой героизм Мансуров награжден орденом Мужества.

В ведомстве также отметили заслуги майора Даниила Постникова, который, командуя передовой группой, в районе одного из населенных пунктов обнаружил и обезвредил большую колонну украинских диверсантов, готовящих засаду. «Среди сложивших оружие боевиков оказался корректировщик артиллерийского огня, который в ходе допроса выдал расположение позиций артиллерийского дивизиона националистов, который был впоследствии уничтожен ударами русской артиллерии», — рассказали в Минобороны.

Заместитель командира роты по военно-политической работе, старший лейтенант Арсений Павлов, находясь в составе батальонно-тактической группы, сорвал засаду противника при подходе к стратегически важному объекту в пригороде одного из населенных пунктов. Личный состав под руководством Павлова открыл огонь по украинским боевикам. В бою старлей получил осколочное ранение, однако продолжил сражаться и прикрывать своих товарищей. В результате все националисты были уничтожены.

Россия с 24 февраля проводит на Украине специальную операцию по денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявлял, что ее целью является освобождение жителей Донбасса от многолетнего геноцида украинских властей. Минобороны РФ сообщало об успешном выполнении вооруженными силами РФ боевых задач по уничтожению объектов военной инфраструктуры, техники и вооружения ВСУ и нацбатов высокоточными средствами.

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