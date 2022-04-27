В Госдуме ответно обвинили США в спонсорстве терроризма. «Не Штатам говорить о таких списках»

28 апреля 2022 в 04:19 Размер текста - 17 +

Признание РФ спонсором терроризма станет шагом США к прекращению диалога, заявил Адальби Шхагошев Фото: Владимир Андреев © URA.RU Список стран-спонсоров терроризма будет достоверным только в случае, если его возглавят США. Об этом заявил член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев. «Список государств-спонсоров терроризма, который составят в любой точке планеты, в любой стране, будет фейковым, если его не будут возглавлять США», — заявил Адальби Шхагошев РИА «Новости». Кроме того, парламентарий подчеркнул, что решение Вашингтона о внесении РФ в такой список будет расценено как еще один шаг к прекращению диалога с Москвой. По его мнению, «точно не Штатам говорить о таких списках». Шхагошев напомнил, что именно США стояли у истоков создания таких двух опаснейших международных террористических организаций в современной истории, как «Аль-Каида» (террористическая организация, запрещенная в РФ) и «Исламское государство» (организация признана экстремистской и запрещена в РФ). Ранее сообщалось, что госсекретарь США Энтони Блинкен заявил о подготовке американских властей к признанию России государством-спонсором терроризма. В декабре 2021 года американские сенаторы США предложили превентивно объявить РФ «спонсором терроризма» в рамках поддержки Украины. В январе Конгресс США планировал рассмотреть возможность признания российского правительства «спонсором терроризма». Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на ежедневный дайджест о спецоперации на Украине.

Список стран-спонсоров терроризма будет достоверным только в случае, если его возглавят США. Об этом заявил член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев. «Список государств-спонсоров терроризма, который составят в любой точке планеты, в любой стране, будет фейковым, если его не будут возглавлять США», — заявил Адальби Шхагошев РИА «Новости». Кроме того, парламентарий подчеркнул, что решение Вашингтона о внесении РФ в такой список будет расценено как еще один шаг к прекращению диалога с Москвой. По его мнению, «точно не Штатам говорить о таких списках». Шхагошев напомнил, что именно США стояли у истоков создания таких двух опаснейших международных террористических организаций в современной истории, как «Аль-Каида» (террористическая организация, запрещенная в РФ) и «Исламское государство» (организация признана экстремистской и запрещена в РФ). Ранее сообщалось, что госсекретарь США Энтони Блинкен заявил о подготовке американских властей к признанию России государством-спонсором терроризма. В декабре 2021 года американские сенаторы США предложили превентивно объявить РФ «спонсором терроризма» в рамках поддержки Украины. В январе Конгресс США планировал рассмотреть возможность признания российского правительства «спонсором терроризма».