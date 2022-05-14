14 мая 2022

Скончался певец Ренат Ибрагимов

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт по теме Свеча, траур Москва, свеча, траур, мистика, свечка, поминки, гадание
Ренат Ибрагимов скончался в возрасте 74 года Фото:

В Москве скончался советский и российский эстрадный певец, актер, Народный артист РСФСР композитор, продюсер, кинорежиссер Ренат Ибрагимов. Ему было 74 года.

«Да, умер. Мне сейчас тяжело», — заявила дочь Рената Ибрагимова, передает РИА «Новости».

Ибрагимов родился во Львове в 1947 году. Всесоюзный успех и известность артист получил после участия в конкурсе песни «Красная гвоздика» в Сочи в 1975 году, где Ренат Ибрагимов получил главную премию.

Больше новостей — в нашем телеграм-канале URA.RU.

В Москве скончался советский и российский эстрадный певец, актер, Народный артист РСФСР композитор, продюсер, кинорежиссер Ренат Ибрагимов. Ему было 74 года. «Да, умер. Мне сейчас тяжело», — заявила дочь Рената Ибрагимова, передает РИА «Новости». Ибрагимов родился во Львове в 1947 году. Всесоюзный успех и известность артист получил после участия в конкурсе песни «Красная гвоздика» в Сочи в 1975 году, где Ренат Ибрагимов получил главную премию.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...