Скончался певец Ренат Ибрагимов

14 мая 2022 в 23:22 Размер текста - 17 +

Ренат Ибрагимов скончался в возрасте 74 года Фото: Владимир Андреев © URA.RU В Москве скончался советский и российский эстрадный певец, актер, Народный артист РСФСР композитор, продюсер, кинорежиссер Ренат Ибрагимов. Ему было 74 года. «Да, умер. Мне сейчас тяжело», — заявила дочь Рената Ибрагимова, передает РИА «Новости». Ибрагимов родился во Львове в 1947 году. Всесоюзный успех и известность артист получил после участия в конкурсе песни «Красная гвоздика» в Сочи в 1975 году, где Ренат Ибрагимов получил главную премию. Больше новостей — в нашем телеграм-канале URA.RU .

В Москве скончался советский и российский эстрадный певец, актер, Народный артист РСФСР композитор, продюсер, кинорежиссер Ренат Ибрагимов. Ему было 74 года. «Да, умер. Мне сейчас тяжело», — заявила дочь Рената Ибрагимова, передает РИА «Новости». Ибрагимов родился во Львове в 1947 году. Всесоюзный успех и известность артист получил после участия в конкурсе песни «Красная гвоздика» в Сочи в 1975 году, где Ренат Ибрагимов получил главную премию.