Скончался певец Ренат Ибрагимов

Ренат Ибрагимов скончался в возрасте 74 года
В Москве скончался советский и российский эстрадный певец, актер, Народный артист РСФСР композитор, продюсер, кинорежиссер Ренат Ибрагимов. Ему было 74 года.
«Да, умер. Мне сейчас тяжело», — заявила дочь Рената Ибрагимова, передает РИА «Новости».
Ибрагимов родился во Львове в 1947 году. Всесоюзный успех и известность артист получил после участия в конкурсе песни «Красная гвоздика» в Сочи в 1975 году, где Ренат Ибрагимов получил главную премию.
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