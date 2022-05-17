Миронов раскрыл истинный мотив вступления Финляндии в НАТО

17 мая 2022 в 12:25 Размер текста - 17 +

Сергей Миронов уверен, что к вступлению в НАТО страны подоткнули США Фото: Владимир Андреев © URA.RU Финляндия и Швеция вступают в НАТО под напором США, которым нужен доступ к Арктике и Северному морскому Пути. Такое мнение озвучил председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов. «Американцам нужна Арктика — это единственный на сегодня регион, где США и их союзники проигрывают России даже в теории, не говоря о практике. Вот США и тащат в НАТО северные страны в надежде использовать их потенциал, в частности в строительстве ледоколов, для борьбы с нами. И, конечно, будут пытаться запереть наш ядерный Северный флот», — написал Миронов в своем telegram-канале. По мнению депутата, Арктика и Северный морской путь становятся все более значимыми в мировой торговле. Поэтому Китай уже сотрудничает с РФ по ряду проектов в этом регионе, добавил Миронов. Ранее Швеция и Финляндии заявили о желании вступить в НАТО, напоминает телеканал 360. Они объяснили свое решение тем, что членство в альянсе повысит их уровень безопасности. По словам замглавы МИД РФ Сергея Рябкова, безопасность этих стран не укрепится от вступления в альянс, пишет RT. Президент России Владимир Путин назвал расширение военной инфраструктуры НАТО «вызовом для России». Китайская газета Global Times сообщала, что США загоняют Швецию и Финляндию в НАТО, чтобы использовать их территорию для размещения стратегических вооружений против России. Больше новостей — в нашем телеграм-канале URA.RU .

Финляндия и Швеция вступают в НАТО под напором США, которым нужен доступ к Арктике и Северному морскому Пути. Такое мнение озвучил председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов. «Американцам нужна Арктика — это единственный на сегодня регион, где США и их союзники проигрывают России даже в теории, не говоря о практике. Вот США и тащат в НАТО северные страны в надежде использовать их потенциал, в частности в строительстве ледоколов, для борьбы с нами. И, конечно, будут пытаться запереть наш ядерный Северный флот», — написал Миронов в своем telegram-канале. По мнению депутата, Арктика и Северный морской путь становятся все более значимыми в мировой торговле. Поэтому Китай уже сотрудничает с РФ по ряду проектов в этом регионе, добавил Миронов. Ранее Швеция и Финляндии заявили о желании вступить в НАТО, напоминает телеканал 360. Они объяснили свое решение тем, что членство в альянсе повысит их уровень безопасности. По словам замглавы МИД РФ Сергея Рябкова, безопасность этих стран не укрепится от вступления в альянс, пишет RT. Президент России Владимир Путин назвал расширение военной инфраструктуры НАТО «вызовом для России». Китайская газета Global Times сообщала, что США загоняют Швецию и Финляндию в НАТО, чтобы использовать их территорию для размещения стратегических вооружений против России.