Сбербанк снизил ставки по потребкредитам и ипотеке для россиян

Сбербанк второй раз за месяц снижает ипотечные ставки Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Сбербанк с 28 мая снижает ставки по потребительским кредитам и ипотечным займам для россиян. Об этом сообщает пресс-служба кредитной организации.

«С 28 мая Сбербанк снижает процентные ставки по потребительским кредитам. С 30 мая — по ипотеке для всех категорий клиентов», — говорится в документе, который есть в распоряжении URA.RU.

Отмечается также, что снижение ставок по кредитам составило 2 процентных пункта — от 15,9% годовых. Процентные ставки по ипотеке станут меньше на 3,3 процентных пункта — от 10,9% годовых. Это второе снижение процентных ставок за месяц.