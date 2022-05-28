Сбербанк снизил ставки по потребкредитам и ипотеке для россиян

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Головной офис Сбербанка. Москва, сбербанк, сбер
Сбербанк второй раз за месяц снижает ипотечные ставки Фото:

Сбербанк с 28 мая снижает ставки по потребительским кредитам и ипотечным займам для россиян. Об этом сообщает пресс-служба кредитной организации.

«С 28 мая Сбербанк снижает процентные ставки по потребительским кредитам. С 30 мая — по ипотеке для всех категорий клиентов», — говорится в документе, который есть в распоряжении URA.RU.

Отмечается также, что снижение ставок по кредитам составило 2 процентных пункта — от 15,9% годовых. Процентные ставки по ипотеке станут меньше на 3,3 процентных пункта — от 10,9% годовых. Это второе снижение процентных ставок за месяц.

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Сбербанк с 28 мая снижает ставки по потребительским кредитам и ипотечным займам для россиян. Об этом сообщает пресс-служба кредитной организации. «С 28 мая Сбербанк снижает процентные ставки по потребительским кредитам. С 30 мая — по ипотеке для всех категорий клиентов», — говорится в документе, который есть в распоряжении URA.RU. Отмечается также, что снижение ставок по кредитам составило 2 процентных пункта — от 15,9% годовых. Процентные ставки по ипотеке станут меньше на 3,3 процентных пункта — от 10,9% годовых. Это второе снижение процентных ставок за месяц.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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