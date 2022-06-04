Экс-президент Польши предложил распустить Евросоюз

Экс-президент Польши считает, что страна не должна входить в ЕС Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Бывший президент Польши Лех Валенса предложил распустить Евросоюз и создать новую организацию без Венгрии и Польши. Об этом он заявил в интервью польскому изданию Interia.

«Если Еврокомиссия согласится с KPO (национальный план в Польше по восстановлению после пандемии коронавируса, прим. URA.RU), это будет ее провал. Евросоюз, вместо того, чтобы пойти на компромисс с Польшей, должен самораспуститься и через несколько мгновений создать новое сообщество, основанное на Германии и Франции, но без Польши и Венгрии», — заявил Валенса в интервью изданию Interia.

Валенса заявил, что в этом вопросе его никто не слушает. По его словам, если бы Польша хотела вступить в новую организацию, то для этого ей нужно было бы согласиться с обязанностями. «И установить их таким образом, чтобы выходки, которые происходят сегодня, больше не повторялись», — высказался он. Бывший президент Польши считает, что утверждение со стороны Еврокомиссии плана восстановления Польши было ошибкой, потому что средства потратят или украдут.

Еврокомиссия 1 июня одобрила план восстановления экономики Польши, по которому стране хотят выделить 35,4 млрд евро. Теперь документ должны утвердить в совете ЕС, после этого Польша получит деньги. Это произойдет, если будут выполнены все требования Еврокомиссии, которые касаются судебной реформы.