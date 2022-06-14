Для помощи россиянам за границей откроют специальные бюро

15 июня 2022 в 05:31 Размер текста - 17 +

При загруженных посольства и консульствах РФ откроют сервисные бюро Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Министерство иностранных дел России предложило открыть за границей специальные сервисные бюро для решения консульских вопросов россиян. Об этом сообщает член правительственной комиссии по законопроектной деятельности, председатель правления Ассоциации юристов РФ Владимир Груздев. Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила инициативу МИД РФ по созданию за границей сервисных бюро, призванных упростить решение консульских вопросов россиян, рассказал Владимир Груздев «Известиям». По его словам, сотрудники бюро помогут правильно подготовить документы для подачи в консульство. Отмечается, что список страны, где откроются сервисные бюро, будет утвержден внешнеполитическим ведомством. Чтобы исключить необходимость получения разрешения от иностранных властей сотрудники бюро не будут получать дипломатический статус, уточнил Груздев. Сервисные бюро будут открываться при наиболее загруженных посольствах и консульских учреждениях России в других странах. «Это поможет снизить нагрузку на сотрудников консульства, что в условиях сокращения дипломатического персонала российских посольств», — подчеркнул Груздев. Страны Запада стали высылать российских дипломатов после начала специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Российские дипломаты подверглись жесткому обращению в Великобритании. Американский в Москве Джон Салливан допустил взаимное закрытие посольств России и США. В МИД РФ заявили, что будут принимать ответные действия в ответ на высылку российских дипломатов. Так, из России были высланы 24 итальянских дипломата, 34 дипломата из Франции и 27 из Испании. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Министерство иностранных дел России предложило открыть за границей специальные сервисные бюро для решения консульских вопросов россиян. Об этом сообщает член правительственной комиссии по законопроектной деятельности, председатель правления Ассоциации юристов РФ Владимир Груздев. Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила инициативу МИД РФ по созданию за границей сервисных бюро, призванных упростить решение консульских вопросов россиян, рассказал Владимир Груздев «Известиям». По его словам, сотрудники бюро помогут правильно подготовить документы для подачи в консульство. Отмечается, что список страны, где откроются сервисные бюро, будет утвержден внешнеполитическим ведомством. Чтобы исключить необходимость получения разрешения от иностранных властей сотрудники бюро не будут получать дипломатический статус, уточнил Груздев. Сервисные бюро будут открываться при наиболее загруженных посольствах и консульских учреждениях России в других странах. «Это поможет снизить нагрузку на сотрудников консульства, что в условиях сокращения дипломатического персонала российских посольств», — подчеркнул Груздев. Страны Запада стали высылать российских дипломатов после начала специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Российские дипломаты подверглись жесткому обращению в Великобритании. Американский в Москве Джон Салливан допустил взаимное закрытие посольств России и США. В МИД РФ заявили, что будут принимать ответные действия в ответ на высылку российских дипломатов. Так, из России были высланы 24 итальянских дипломата, 34 дипломата из Франции и 27 из Испании.