21 июня 2022

МИД РФ обвинил Запад в «заговоре молчания» об обстрелах Донбасса

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Волонтер развозит гуманитарную помощь по освобожденным селам. ДНР, деревня, донбасс, последствия, война, сельская местность, село, разрушения, обстрел, гуманитарная катастрофа
Гатилов: «Считаем важным пробивать стену безразличия и отчуждения» Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В МИД РФ обвинили международные структуры, западных политиков и некоторых независимых СМИ в постыдном молчании и равнодушии. На безразличие международных структур обратил внимание постоянный представитель РФ при ООН в Женеве Геннадий Гатилов.

«Несмотря на очевидно существующий заговор молчания среди международных правозащитных структур, западного политистеблишмента, так называемых независимых СМИ, считаем важным пробивать стену безразличия и отчуждения во имя спасения жизней и судеб многострадальных жителей Донбасса и Украины», — сообщил Гатилов в ходе круглого стола, который состоялся на полях 50-й сессии Совета по правам человека ООН, передают РИА «Новости». Он доложил, что Москва не единожды обращалась к верховному комиссару ООН по правам человека, к Совету по правам человека ООН, а также к профильным правозащитным механизмам ООН с доказательствами преступлений со стороны украинской армии. По словам Гатилова, международные структуры игнорировали его обращения, тем самым демонстрируя «постыдное молчание и равнодушие».

Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Как заявлял глава государства, основные ее цели — денацификация и демилитаризация Украины, а также защита мирных граждан Донбасса от постоянных обстрелов националистов.

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В МИД РФ обвинили международные структуры, западных политиков и некоторых независимых СМИ в постыдном молчании и равнодушии. На безразличие международных структур обратил внимание постоянный представитель РФ при ООН в Женеве Геннадий Гатилов. «Несмотря на очевидно существующий заговор молчания среди международных правозащитных структур, западного политистеблишмента, так называемых независимых СМИ, считаем важным пробивать стену безразличия и отчуждения во имя спасения жизней и судеб многострадальных жителей Донбасса и Украины», — сообщил Гатилов в ходе круглого стола, который состоялся на полях 50-й сессии Совета по правам человека ООН, передают РИА «Новости». Он доложил, что Москва не единожды обращалась к верховному комиссару ООН по правам человека, к Совету по правам человека ООН, а также к профильным правозащитным механизмам ООН с доказательствами преступлений со стороны украинской армии. По словам Гатилова, международные структуры игнорировали его обращения, тем самым демонстрируя «постыдное молчание и равнодушие». Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Как заявлял глава государства, основные ее цели — денацификация и демилитаризация Украины, а также защита мирных граждан Донбасса от постоянных обстрелов националистов.
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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