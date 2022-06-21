МИД РФ обвинил Запад в «заговоре молчания» об обстрелах Донбасса

22 июня 2022 в 02:33 Размер текста - 17 +

Гатилов: «Считаем важным пробивать стену безразличия и отчуждения» Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В МИД РФ обвинили международные структуры, западных политиков и некоторых независимых СМИ в постыдном молчании и равнодушии. На безразличие международных структур обратил внимание постоянный представитель РФ при ООН в Женеве Геннадий Гатилов. «Несмотря на очевидно существующий заговор молчания среди международных правозащитных структур, западного политистеблишмента, так называемых независимых СМИ, считаем важным пробивать стену безразличия и отчуждения во имя спасения жизней и судеб многострадальных жителей Донбасса и Украины», — сообщил Гатилов в ходе круглого стола, который состоялся на полях 50-й сессии Совета по правам человека ООН, передают РИА «Новости». Он доложил, что Москва не единожды обращалась к верховному комиссару ООН по правам человека, к Совету по правам человека ООН, а также к профильным правозащитным механизмам ООН с доказательствами преступлений со стороны украинской армии. По словам Гатилова, международные структуры игнорировали его обращения, тем самым демонстрируя «постыдное молчание и равнодушие». Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Как заявлял глава государства, основные ее цели — денацификация и демилитаризация Украины, а также защита мирных граждан Донбасса от постоянных обстрелов националистов. Узнавайте все важные новости дня о спецоперации в Украине за две минуты. Подпишитесь на наш дайджест!

В МИД РФ обвинили международные структуры, западных политиков и некоторых независимых СМИ в постыдном молчании и равнодушии. На безразличие международных структур обратил внимание постоянный представитель РФ при ООН в Женеве Геннадий Гатилов. «Несмотря на очевидно существующий заговор молчания среди международных правозащитных структур, западного политистеблишмента, так называемых независимых СМИ, считаем важным пробивать стену безразличия и отчуждения во имя спасения жизней и судеб многострадальных жителей Донбасса и Украины», — сообщил Гатилов в ходе круглого стола, который состоялся на полях 50-й сессии Совета по правам человека ООН, передают РИА «Новости». Он доложил, что Москва не единожды обращалась к верховному комиссару ООН по правам человека, к Совету по правам человека ООН, а также к профильным правозащитным механизмам ООН с доказательствами преступлений со стороны украинской армии. По словам Гатилова, международные структуры игнорировали его обращения, тем самым демонстрируя «постыдное молчание и равнодушие». Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Как заявлял глава государства, основные ее цели — денацификация и демилитаризация Украины, а также защита мирных граждан Донбасса от постоянных обстрелов националистов.