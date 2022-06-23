Премьер Болгарии обвинил в своем провале посла из России

Россия проникла в зону интересов Болгарии, заявил Петков Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Посол России в Болгарии Элеонора Митрофанова несет ответственность за вотум недоверия, вынесенный премьеру страны Кирилу Петкову. С таким заявлением выступил сам Петков после скандала в парламенте.

Вместе с Митрофановой премьер упомянул трех болгарских политиков — бизнесмена и бывшего депутата Деляна Пеевски, главу партии ГЕРБ и бывшего премьер-министра Бойко Борисова и лидера партии «Есть такой народ» Слави Трифонова, передает РИА «Новости». Представители ГЕРБа выдвинули инициативу о вынесении вотума недоверия Петкову, а ЕТН ранее вышла из правительственной коалиции. «Пеевски, Борисов, Трифонов и Митрофанова свергли правительство Болгарии», — приводит издание Novinite слова Петкова. Он заявил, что «проникновению [в Болгарию] российских интересов» способствовала оппозиционная партия «Возрождение».

Ранее отставку Петкову предсказывало издание Politico. В отличие от большей части депутатов в парламенте Петков занимает пронатовскую позицию и даже уволил министра обороны, недостаточно осудившего действия Кремля после начала спецоперации на Украине.

Накануне 123 депутата парламента Болгарии проголосовали за вынесение вотума недоверия коалиционному правительству, сообщает Pravda.Ru. Согласно законодательству, для одобрения инициативы хватило бы 121 голоса.