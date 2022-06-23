23 июня 2022

«Известия»: общественники признали ПДД в России слишком сложными

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Управление МВД России. Пермь, водитель, экзамен, автошкола, водительские права, пдд, компьютер
Водители в РФ плохо знают ПДД из-за их «сложных» формулировок, заявил Андрей Мухортиков. Фото:

Действующие правила дорожного движения (ПДД) слишком сложны для понимания и не адаптированы под современные реалии. Такое мнение выразили эксперты в ходе круглого стола, организованного Общественной палатой (ОП).

Эксперты круглого стола ОП заявили, что в существующих ПДД слишком трудно разобраться, передают «Известия». Начальник управления стратегической оптимизации дорожного движения ЦОДД Москвы Андрей Мухортиков отметил, что водители зачастую не знают, как правильно проезжать круговое движение, из-за того что в правилах этот пункт сформулирован «сложно и мудрено».

По данным Минтранса РФ по Московской области, 35% виновников ДТП пытаются оправдать свои действия, ссылаясь на несуществующие нормы ПДД. А также подчеркивается, что далеко не все водители отслеживают изменения в правилах. Исполняющая обязанности заместителя генерального директора ФАУ «РосДорНИИ» Екатерина Брязгина добавила, что с 2013 года в ПДД было внесено 39 пакетов поправок, содержавших более 120 нововведений. Лишь 30% из этих изменений позитивно повлияли на безопасность, подчеркнула она.

Ранее сообщалось, что в России собираются ужесточить требования для получения водительских прав. В марте Верховный суд, МВД и Минюст РФ поддержали ужесточение наказаний за нарушения ПДД, предполагающее конфискацию автомобиля. Также в декабре кабмин РФ одобрил законопроект об ужесточении наказания за лихачество на дорогах.

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Действующие правила дорожного движения (ПДД) слишком сложны для понимания и не адаптированы под современные реалии. Такое мнение выразили эксперты в ходе круглого стола, организованного Общественной палатой (ОП). Эксперты круглого стола ОП заявили, что в существующих ПДД слишком трудно разобраться, передают «Известия». Начальник управления стратегической оптимизации дорожного движения ЦОДД Москвы Андрей Мухортиков отметил, что водители зачастую не знают, как правильно проезжать круговое движение, из-за того что в правилах этот пункт сформулирован «сложно и мудрено». По данным Минтранса РФ по Московской области, 35% виновников ДТП пытаются оправдать свои действия, ссылаясь на несуществующие нормы ПДД. А также подчеркивается, что далеко не все водители отслеживают изменения в правилах. Исполняющая обязанности заместителя генерального директора ФАУ «РосДорНИИ» Екатерина Брязгина добавила, что с 2013 года в ПДД было внесено 39 пакетов поправок, содержавших более 120 нововведений. Лишь 30% из этих изменений позитивно повлияли на безопасность, подчеркнула она. Ранее сообщалось, что в России собираются ужесточить требования для получения водительских прав. В марте Верховный суд, МВД и Минюст РФ поддержали ужесточение наказаний за нарушения ПДД, предполагающее конфискацию автомобиля. Также в декабре кабмин РФ одобрил законопроект об ужесточении наказания за лихачество на дорогах.
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