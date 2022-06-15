В России ужесточат требования для получения водительских прав

16 июня 2022 в 03:50 Размер текста - 17 +

Тем, кто уже попадался на пьяном вождении ужесточат повторное получение водительского удостоверения Фото: Александр Мамаев © URA.RU Новые поправки в законодательство РФ ужесточат правила повторного получения водительских прав для тех, кто уже попадался на пьяном вождении. Об этом рассказал заслуженный юрист России Иван Соловьев. Также там прописаны требования для выдачи прав отдельным категориям граждан. Юрист напомнил, что сейчас права категории D для управления автобусом может получить любой гражданин без опыта вождения. Однако теперь предлагается выдавать такие права лишь тем, кто уже имеет опыт вождения легкового или грузового автомобиля не менее года, отметил Соловьев в беседе с агентством «Прайм». Согласно данным агентства, безопасность на дорогах позволит обеспечить запрет водителям, ранее наказанным за вождение в состоянии алкогольного опьянения или отказ от медосвидетельствования, в течение года после решения суда сдавать соответствующий экзамен в ГИБДД. «Данные поправки продиктованы жизнью, а некоторые разработаны на основе многочисленных обращений автолюбителей. Планируется, что они вступят в силу с 1 сентября 2023 года», — подчеркнул юрист. Ранее сообщалось, что В РФ поддержали идею о конфискации автомобилей за нарушения Правил дорожного движения (ПДД). Министерство внутренних дел РФ, Минюст и Верховный суд поддержали предложение вице-спикера Госдумы РФ Ирины Яровой об ужесточении наказаний за неоднократное нарушение ПДД. Одним из предложенных наказаний является конфискация транспортного средства. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Новые поправки в законодательство РФ ужесточат правила повторного получения водительских прав для тех, кто уже попадался на пьяном вождении. Об этом рассказал заслуженный юрист России Иван Соловьев. Также там прописаны требования для выдачи прав отдельным категориям граждан. Юрист напомнил, что сейчас права категории D для управления автобусом может получить любой гражданин без опыта вождения. Однако теперь предлагается выдавать такие права лишь тем, кто уже имеет опыт вождения легкового или грузового автомобиля не менее года, отметил Соловьев в беседе с агентством «Прайм». Согласно данным агентства, безопасность на дорогах позволит обеспечить запрет водителям, ранее наказанным за вождение в состоянии алкогольного опьянения или отказ от медосвидетельствования, в течение года после решения суда сдавать соответствующий экзамен в ГИБДД. «Данные поправки продиктованы жизнью, а некоторые разработаны на основе многочисленных обращений автолюбителей. Планируется, что они вступят в силу с 1 сентября 2023 года», — подчеркнул юрист. Ранее сообщалось, что В РФ поддержали идею о конфискации автомобилей за нарушения Правил дорожного движения (ПДД). Министерство внутренних дел РФ, Минюст и Верховный суд поддержали предложение вице-спикера Госдумы РФ Ирины Яровой об ужесточении наказаний за неоднократное нарушение ПДД. Одним из предложенных наказаний является конфискация транспортного средства.