Посол РФ раскрыл проблему поставок турбин для «Северного потока»

25 июня 2022 в 03:30 Размер текста - 17 +

РФ не ведет контакты между ФРГ и Канадой по поводу поставок турбин для «Северного потока» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Россия не поддерживает контакты между ФРГ и Канадой из-за проблем с поставками оборудования для газопровода «Северный поток». Об этом заявил посол РФ в Канаде Олег Степанов. «Мы не ведем официальных контактов с Канадой по этому сюжету [поставок турбин для „Северного потока“]. С точки зрения посольства, этот вопрос — в первую очередь проблема между Канадой и Германией», — сказал Степанов, его слова передает РИА «Новости». Он отметил, что подразделения Siemens оказались отрезанными друг от друга с точки зрения выполнения контрактных обязательств из-за расширительного толкования Канадой своих же санкций против РФ. По его мнению, разбираться в этом вопросе необходимо только «немцам с канадцами». Степанов добавил, что Россия не должна быть участником при обсуждении этого вопроса. «Я не вижу необходимости посольству [РФ] становиться стороной в том или ином виде этих германо-канадских разбирательств. В настоящее время нашей роли я не вижу просто», — уверен он. У России есть газ, который она готова поставлять в Европу, однако для этого страны Евросоюза должны отремонтировать инфраструктуру. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Страны Запада ввели масштабные санкции против энергетического сектора РФ после начала специальной операции РФ по демилитаризации Украины. При этом ограничения оказали обратный эффект: Евросоюз и США столкнулись с рекордной инфляцией и высокими ценами на энергоносители из-за того, что попытались ввести эмбарго на российские ресурсы. Позже в Европе признали, что вызванное санкциями экономическое противостояние ЕС с Россией представляет экзистенциальную угрозу для всей Европы. Председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) «поблагодарил» зарубежных регуляторов за резкое повышение цен на газ и других ресурсов. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Россия не поддерживает контакты между ФРГ и Канадой из-за проблем с поставками оборудования для газопровода «Северный поток». Об этом заявил посол РФ в Канаде Олег Степанов. «Мы не ведем официальных контактов с Канадой по этому сюжету [поставок турбин для „Северного потока“]. С точки зрения посольства, этот вопрос — в первую очередь проблема между Канадой и Германией», — сказал Степанов, его слова передает РИА «Новости». Он отметил, что подразделения Siemens оказались отрезанными друг от друга с точки зрения выполнения контрактных обязательств из-за расширительного толкования Канадой своих же санкций против РФ. По его мнению, разбираться в этом вопросе необходимо только «немцам с канадцами». Степанов добавил, что Россия не должна быть участником при обсуждении этого вопроса. «Я не вижу необходимости посольству [РФ] становиться стороной в том или ином виде этих германо-канадских разбирательств. В настоящее время нашей роли я не вижу просто», — уверен он. У России есть газ, который она готова поставлять в Европу, однако для этого страны Евросоюза должны отремонтировать инфраструктуру. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Страны Запада ввели масштабные санкции против энергетического сектора РФ после начала специальной операции РФ по демилитаризации Украины. При этом ограничения оказали обратный эффект: Евросоюз и США столкнулись с рекордной инфляцией и высокими ценами на энергоносители из-за того, что попытались ввести эмбарго на российские ресурсы. Позже в Европе признали, что вызванное санкциями экономическое противостояние ЕС с Россией представляет экзистенциальную угрозу для всей Европы. Председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) «поблагодарил» зарубежных регуляторов за резкое повышение цен на газ и других ресурсов.