Песков объяснил снижение поставок газа в Европу

20 июня 2022 в 14:43 Размер текста - 17 +

Россия является надежным поставщиком газа, заявил Песков Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Газовый кризис в Европе У России есть газ, который она готова поставлять в Европу, однако для этого страны ЕС должны отремонтировать инфраструктуру. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Россия остается максимально надежным поставщиком. С технологической точки зрения инфраструктура механическая, инфраструктура водопровода страдает из-за санкций ЕС. Турбины должны проходить капитальный ремонт. Какие-то руины не могут быть возвращены, именно это и является причиной того, что просто нечем перекачивать газ. Это рукотворный кризис, созданный руками ЕС. Газ у нас есть, он готов к поставкам, но европейцы должны отремонтировать железо и отдать его в соответствии с их обязательствами», — заявил Песков на конференц-колле. Страны Запада ввели масштабные санкции против энергетического сектора РФ после начала специальной операции РФ по демилитаризации Украины. При этом ограничения оказали обратный эффект: Евросоюз и США столкнулись с рекордной инфляцией и высокими ценами на энергоносители из-за того, что попытались ввести эмбарго на российские ресурсы. Позже в Европе признали, что вызванное санкциями экономическое противостояние ЕС с Россией представляет экзистенциальную угрозу для всей Европы. Председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) «поблагодарил» зарубежных регуляторов за резкое повышение цен на газ и других ресурсов. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

У России есть газ, который она готова поставлять в Европу, однако для этого страны ЕС должны отремонтировать инфраструктуру. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Россия остается максимально надежным поставщиком. С технологической точки зрения инфраструктура механическая, инфраструктура водопровода страдает из-за санкций ЕС. Турбины должны проходить капитальный ремонт. Какие-то руины не могут быть возвращены, именно это и является причиной того, что просто нечем перекачивать газ. Это рукотворный кризис, созданный руками ЕС. Газ у нас есть, он готов к поставкам, но европейцы должны отремонтировать железо и отдать его в соответствии с их обязательствами», — заявил Песков на конференц-колле. Страны Запада ввели масштабные санкции против энергетического сектора РФ после начала специальной операции РФ по демилитаризации Украины. При этом ограничения оказали обратный эффект: Евросоюз и США столкнулись с рекордной инфляцией и высокими ценами на энергоносители из-за того, что попытались ввести эмбарго на российские ресурсы. Позже в Европе признали, что вызванное санкциями экономическое противостояние ЕС с Россией представляет экзистенциальную угрозу для всей Европы. Председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) «поблагодарил» зарубежных регуляторов за резкое повышение цен на газ и других ресурсов.