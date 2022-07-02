Лукашенко взял на прицел центры принятия решений противников

Лукашенко предупредил противников о жестком ударе Фото: YAUHEN YERCHAK, EPA

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что отдал приказ военным взять под прицел центры принятия решений противников Минска. Об этом он заявил на торжественном собрании по случаю Дня Независимости страны.

«Хочу предупредить „ястребов“ и сказать вам откровенно: чуть меньше месяца назад мною отдан приказ подразделениям вооруженных сил взять под прицел, как сейчас модно говорить, центры принятия решений в ваших столицах со всеми вытекающими последствиями», — передает слова Лукашенко РИА «Новости». Он отметил, что если кто-то решит напасть на Беларусь, то «ответ будет мгновенным».

Лукашенко также отметил, что не будет разбираться, «кто сидит в офисах, а кто во дворцах». По его словам, удар будет жестким и решительным.

Ранее Лукашенко заявил, что белорусские войска нанесут удар по Киеву при одном условии: если ВСУ попытаются разрушить предприятие белорусского города Мозырь. По его словам, западные страны хотят втянуть Беларусь в конфликт на Украине, пишет Pravda.Ru. При этом Лукашенко отмечал, что президент РФ Владимир Путин никогда не просил его помочь в спецоперации, которую российские войска проводят с конца февраля этого года.