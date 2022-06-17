Лукашенко пригрозил ударить по Киеву при одном условии

17 июня 2022 в 17:24 Размер текста - 17 +

Александр Лукашенко предупредил ВСУ о непереходе красной линии Фото: YAUHEN YERCHAK, EPA новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что белорусские войска нанесут удар по Киеву при одном условии: если ВСУ попытаются разрушить предприятие белорусского города Мозырь. Об этом пишет издание Белта. «Я говорю: мы не собираемся никуда заходить, пока вы не перешли красную линию. Как только вы перейдете нашу границу или будете нацеливать на Мозырский нефтеперерабатывающий завод, мы мгновенно ответим», — сказал белорусский лидер. По его словам, западные страны хотят втянуть Беларусь в конфликт на Украине. Лукашенко отмечал, что президент РФ Владимир Путин никогда не просил его помочь в спецоперации, которую российские войска проводят с конца февраля этого года. Ранее глава Белоруссии заявил о планах Польши на Западную Украину. Он также сделал заявление, что будет вынужден отреагировать на это. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал указ о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик. Российский лидер объяснял это необходимостью в условиях агрессии украинских властей. После этого, 24 февраля, Россия начала вынужденную спецоперацию по защите населения Донбасса от восьмилетних обстрелов ВСУ и нацбатов, а также по демилитаризации и денацификации Украины. Во время спецоперации были освобождены значительные территории ЛДНР, и российские войска продолжают спасать мирных граждан Донбасса. На стороне Украины сражаются иностранные наемники, а страны Запада посылают туда вооружение, которое успешно уничтожают ВС РФ. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Узнавайте все важные новости дня о спецоперации в Украине за две минуты. Подпишитесь на наш дайджест!

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что белорусские войска нанесут удар по Киеву при одном условии: если ВСУ попытаются разрушить предприятие белорусского города Мозырь. Об этом пишет издание Белта. «Я говорю: мы не собираемся никуда заходить, пока вы не перешли красную линию. Как только вы перейдете нашу границу или будете нацеливать на Мозырский нефтеперерабатывающий завод, мы мгновенно ответим», — сказал белорусский лидер. По его словам, западные страны хотят втянуть Беларусь в конфликт на Украине. Лукашенко отмечал, что президент РФ Владимир Путин никогда не просил его помочь в спецоперации, которую российские войска проводят с конца февраля этого года. Ранее глава Белоруссии заявил о планах Польши на Западную Украину. Он также сделал заявление, что будет вынужден отреагировать на это. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал указ о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик. Российский лидер объяснял это необходимостью в условиях агрессии украинских властей. После этого, 24 февраля, Россия начала вынужденную спецоперацию по защите населения Донбасса от восьмилетних обстрелов ВСУ и нацбатов, а также по демилитаризации и денацификации Украины. Во время спецоперации были освобождены значительные территории ЛДНР, и российские войска продолжают спасать мирных граждан Донбасса. На стороне Украины сражаются иностранные наемники, а страны Запада посылают туда вооружение, которое успешно уничтожают ВС РФ.