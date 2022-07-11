На Украине заставят проходить экзамен для получения гражданства

Люди, которые намерены получить украинское гражданство, должны владеть украинским языком Фото: Нина Калинина © URA.RU

Президент Украины Владимир Зеленский хочет ввести обязательный экзамен для тех, кто проетендует на получение гражданства. Документ об этом опубликован на официальном сайте интернет-представительства украинского лидера.

«Лицо, которое намерено приобрести гражданство Украины, обязано засвидетельствовать соответствующий уровень владения государственным языком. Сдача экзамена на уровень владения государственным языком, необходимый для приобретения гражданства Украины, осуществляется в порядке, установленном Кабинетом Министров Украины», — говорится в информации.

Проработать этот вопрос поручено премьер-министру Денису Шмыгалю. Такую информацию передает «Федеральное агентство новостей».