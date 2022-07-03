Шольц обсудил гарантии безопасности Киеву, над которыми смеялся

03 июля 2022 в 17:26 Размер текста - 17 +

По словам Шольца, вопрос предоставления гарантий безопасности Украине — продолжительный процесс Фото: Bundesregierung\Denzel новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Канцлер ФРГ Олаф Шольц в интервью телеканалу ARD высказался о гарантиях безопасности Украины, над которыми ранее смеялся. В настоящий момент Германия обсуждает с союзниками вопрос предоставления Украине таких условий. «Мы обсуждаем с близкими союзниками вопрос гарантий безопасности, которые мы можем предоставить. Это продолжающийся процесс. Ясно, что это будет не то же самое, как в случае, если бы кто-то был членом НАТО», — приводит его слова ТАСС. Ранее канцлер Германии Олаф Шольц на итоговой пресс-конференции после саммита G7 рассмеялся после вопроса о гарантиях безопасности Украине. Запись мероприятия опубликовала газета Welt. Участники пресс-конференции также рассмеялись после ответа главы правительства. Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал целями освобождение Донбасса, демилитаризацию и денацификацию Украины. Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявлял, что закончит ее только тогда, когда все задачи там будут выполнены. 28 июня Кремле заявляли, что спецоперация на Украине может быть завершена за один день, если украинская сторона выполнит требования РФ и прикажет военным и боевикам националистических подразделений сложить оружие. Узнавайте все важные новости дня о спецоперации в Украине за две минуты. Подпишитесь на наш дайджест!

Канцлер ФРГ Олаф Шольц в интервью телеканалу ARD высказался о гарантиях безопасности Украины, над которыми ранее смеялся. В настоящий момент Германия обсуждает с союзниками вопрос предоставления Украине таких условий. «Мы обсуждаем с близкими союзниками вопрос гарантий безопасности, которые мы можем предоставить. Это продолжающийся процесс. Ясно, что это будет не то же самое, как в случае, если бы кто-то был членом НАТО», — приводит его слова ТАСС. Ранее канцлер Германии Олаф Шольц на итоговой пресс-конференции после саммита G7 рассмеялся после вопроса о гарантиях безопасности Украине. Запись мероприятия опубликовала газета Welt. Участники пресс-конференции также рассмеялись после ответа главы правительства. Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал целями освобождение Донбасса, демилитаризацию и денацификацию Украины. Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявлял, что закончит ее только тогда, когда все задачи там будут выполнены. 28 июня Кремле заявляли, что спецоперация на Украине может быть завершена за один день, если украинская сторона выполнит требования РФ и прикажет военным и боевикам националистических подразделений сложить оружие.