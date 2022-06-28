Шольца рассмешил вопрос о гарантиях безопасности для Украины. Видео 29 июня 2022 в 04:35 Размер текста - 17 + Шольц засмеялся, говоря о гарантиях безопасности Украине Фото: Bundesregierung\Denzel новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Канцлер Германии Олаф Шольц на итоговой пресс-конференции после саммита G7 рассмеялся после вопроса о гарантиях безопасности Украине. Запись мероприятия опубликовала газета Welt. «Господин канцлер, G7 пообещала Украине гарантии безопасности после спецоперации. Не могли бы вы конкретизировать, что это за гарантии?», — спросила журналистка главу немецкого правительства. «Да. Могу», — ответил Шольц и засмеялся. Участники пресс-конференции также рассмеялись после ответа главы правительства. «Это все», — усмехаясь добавил Шольц после паузы и развел руками. Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал целями освобождение Донбасса, демилитаризацию и денацификацию Украины. Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявлял, что закончит ее только тогда, когда все задачи там будут выполнены. 28 июня Кремле заявляли, что спецоперация на Украине может быть завершена до конца текущих суток, если украинская сторона выполнит требования РФ и прикажет военным и боевикам националистических подразделений сложить оружие. Узнавайте все важные новости дня о спецоперации в Украине за две минуты. Подпишитесь на наш дайджест! Канцлер Германии Олаф Шольц на итоговой пресс-конференции после саммита G7 рассмеялся после вопроса о гарантиях безопасности Украине. Запись мероприятия опубликовала газета Welt. «Господин канцлер, G7 пообещала Украине гарантии безопасности после спецоперации. Не могли бы вы конкретизировать, что это за гарантии?», — спросила журналистка главу немецкого правительства. «Да. Могу», — ответил Шольц и засмеялся. Участники пресс-конференции также рассмеялись после ответа главы правительства. «Это все», — усмехаясь добавил Шольц после паузы и развел руками. Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал целями освобождение Донбасса, демилитаризацию и денацификацию Украины. Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявлял, что закончит ее только тогда, когда все задачи там будут выполнены. 28 июня Кремле заявляли, что спецоперация на Украине может быть завершена до конца текущих суток, если украинская сторона выполнит требования РФ и прикажет военным и боевикам националистических подразделений сложить оружие. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям