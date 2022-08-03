Экс-генпрокурор Украины получила от Зеленского новую должность

На Украине выбрали нового посла в Швейцарии
Бывший генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова стала послом в Швейцарии. Об этом рассказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, который подписал представление президенту Владимиру Зеленскому на назначение Венедиктовой.
«Да, я подписал представление на назначение госпожи Венедиктовой послом в Швейцарии. Ее работа с международными партнерами в последние месяцы показала, что она может себя проявить на международном треке», — сказал Кулеба в интервью Укринформ.
Ранее Венедиктову уволили с поста генпрокурора. Зеленский заявлял, что решение связано с большим количеством уголовных дел о госизмене и коллаборационизме среди правоохранителей. На ее место назначили депутата от партии «Слуга народа» Андрея Костина, пишет RT.
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