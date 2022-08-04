Медведев увидел повторение украинского сценария на Тайване

Цель визита Ненси Пелоси — обострить ситуацию в Азии, считает Дмитрий Медведев Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Обострение конфликта между Китаем и Тайванем

Визит спикера палаты представителей США Ненси Пелоси в Тайвань напоминает «украинский сценарий». Такое мнение высказал заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев.

«Программа минимум — вызывать скандал и обострить ситуацию в Азии. Максимум — развязать военный конфликт, на котором потом можно нагреть руки. В том числе за счет поставок оружия марионеточным оппозиционерам в Тайбэе. Такой сценарий мы наблюдали во многих местах, в том числе и на Украине — провокации, подстрекательство, кормление горячими пирожками различных майданутых типов, и затем — переворот. А вскоре — кровавый конфликт, взрывы, пытки, убийства, страдания миллионов людей», — сказал Медведев в интервью РИА «Новости».

Визит Пелоси в Тайвань резко обострил отношения США и Китая. Власти КНР заявили, что США нарушили «территориальную целостность» страны, так как Китай считает Тайвань своей исторической территорией. После визита Пелоси Китай начал масштабные военные учения вокруг Тайваня. В МИД КНР заявили, что страна примет «все необходимые контрмеры», пишет RT. Западная пресса считает, что Китай может начать военные действия в Тайваньском проливе.