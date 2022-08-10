Госдеп: россияне свободно могут получать американские визы

Ограничений на получение американских виз для россиян нет, они имеют возможность подать документы в диппредставительства США по всему миру. Об этом заявила заместитель помощника госсекретаря США по консульским делам Джули Стаффт.
«Никаких ограничений для российских граждан нет. Россияне могут подавать документы фактически в любое посольство в мире. Мы наблюдаем это каждый день», — сказала Стаффт в ходе спецбрифинга, трансляция которого велась на YouTube-канале. Так он прокомментировал обсуждаемую странами G7 инициативу ограничить возможность выдачи виз гражданам из РФ.
Ранее сообщалось, что в Евросоюзе ведутся дискуссии по поводу необходимости включения запрета на выдачу шенгенских виз россиянам в рамках седьмого пакета санкций против России. Об этом сообщил официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт.
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