Госдеп: россияне свободно могут получать американские визы

11 августа 2022 в 00:47 Размер текста - 17 +

В США заявили об отсутствии ограничений на получение виз для россиян Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Ограничений на получение американских виз для россиян нет, они имеют возможность подать документы в диппредставительства США по всему миру. Об этом заявила заместитель помощника госсекретаря США по консульским делам Джули Стаффт. «Никаких ограничений для российских граждан нет. Россияне могут подавать документы фактически в любое посольство в мире. Мы наблюдаем это каждый день», — сказала Стаффт в ходе спецбрифинга, трансляция которого велась на YouTube-канале. Так он прокомментировал обсуждаемую странами G7 инициативу ограничить возможность выдачи виз гражданам из РФ. Ранее сообщалось, что в Евросоюзе ведутся дискуссии по поводу необходимости включения запрета на выдачу шенгенских виз россиянам в рамках седьмого пакета санкций против России. Об этом сообщил официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт.

Ограничений на получение американских виз для россиян нет, они имеют возможность подать документы в диппредставительства США по всему миру. Об этом заявила заместитель помощника госсекретаря США по консульским делам Джули Стаффт. «Никаких ограничений для российских граждан нет. Россияне могут подавать документы фактически в любое посольство в мире. Мы наблюдаем это каждый день», — сказала Стаффт в ходе спецбрифинга, трансляция которого велась на YouTube-канале. Так он прокомментировал обсуждаемую странами G7 инициативу ограничить возможность выдачи виз гражданам из РФ. Ранее сообщалось, что в Евросоюзе ведутся дискуссии по поводу необходимости включения запрета на выдачу шенгенских виз россиянам в рамках седьмого пакета санкций против России. Об этом сообщил официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт.