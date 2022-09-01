Представители США хотят попрощаться с Горбачевым

Посольство США ждет приглашения на прощание с Михаилом Горбачевым Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Посольство США рассмотрит возможность попрощаться с первым президентом СССР Михаилом Горбачевым. Такой информацией поделилась американская дипмиссия в Москве.

«Мы пока не были проинформированы о какой-либо официальной церемонии прощания. Но рассмотрим такое приглашение, когда его получим», — отметил один из представителей ведомства РИА «Новости».