Представители США хотят попрощаться с Горбачевым

Посольство США рассмотрит возможность попрощаться с первым президентом СССР Михаилом Горбачевым. Такой информацией поделилась американская дипмиссия в Москве.
«Мы пока не были проинформированы о какой-либо официальной церемонии прощания. Но рассмотрим такое приглашение, когда его получим», — отметил один из представителей ведомства РИА «Новости».
Бывший президент СССР Михаил Горбачев скончался на 92-м году жизни в ночь с 30 на 31 августа. В последнее время он находился в Центральной клинической больнице, у него диагностировали серьезную болезнь почек, пишет ОТР. Родственникам политического деятеля выразили соболезнования как в России, так и за рубежом. Так, президент России Владимир Путин написал письмо родным и близким Горбачева. Президент США Джо Байден отметил, что в Вашингтоне экс-президента СССР считают исторической личностью, пишет Pravda.Ru.
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Посольство США рассмотрит возможность попрощаться с первым президентом СССР Михаилом Горбачевым. Такой информацией поделилась американская дипмиссия в Москве. «Мы пока не были проинформированы о какой-либо официальной церемонии прощания. Но рассмотрим такое приглашение, когда его получим», — отметил один из представителей ведомства РИА «Новости». Бывший президент СССР Михаил Горбачев скончался на 92-м году жизни в ночь с 30 на 31 августа. В последнее время он находился в Центральной клинической больнице, у него диагностировали серьезную болезнь почек, пишет ОТР. Родственникам политического деятеля выразили соболезнования как в России, так и за рубежом. Так, президент России Владимир Путин написал письмо родным и близким Горбачева. Президент США Джо Байден отметил, что в Вашингтоне экс-президента СССР считают исторической личностью, пишет Pravda.Ru.