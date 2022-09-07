Путин указал США на предательство союзников

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Семнадцатая ежегодная пресс-конференция президента РФ. Москва, портрет, путин владимир
В мире утратилось доверие к долларам и фунтам стерлингов, заявил Путин Фото:

Союзники Соединенных штатов снижают свои долларовые авуары, что подтверждает снижение уровня доверия к американской валюте. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

«На наших глазах утрачено доверие к долларам, фунтам стерлингов. Мы уходит от использования этих ненадежных валют. Кстати говоря, даже союзники Соединенных Штатов постепенно снижают свои долларовые авуары. Это видно по статистике», — сказал Путин в ходе пленарного заседания Восточного экономического форума (ВЭФ), транслируемого на телеканале «Россия 24».

Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «URA.RU»

Союзники Соединенных штатов снижают свои долларовые авуары, что подтверждает снижение уровня доверия к американской валюте. Об этом заявил президент России Владимир Путин. «На наших глазах утрачено доверие к долларам, фунтам стерлингов. Мы уходит от использования этих ненадежных валют. Кстати говоря, даже союзники Соединенных Штатов постепенно снижают свои долларовые авуары. Это видно по статистике», — сказал Путин в ходе пленарного заседания Восточного экономического форума (ВЭФ), транслируемого на телеканале «Россия 24».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...