Путин указал США на предательство союзников

В мире утратилось доверие к долларам и фунтам стерлингов, заявил Путин
Союзники Соединенных штатов снижают свои долларовые авуары, что подтверждает снижение уровня доверия к американской валюте. Об этом заявил президент России Владимир Путин.
«На наших глазах утрачено доверие к долларам, фунтам стерлингов. Мы уходит от использования этих ненадежных валют. Кстати говоря, даже союзники Соединенных Штатов постепенно снижают свои долларовые авуары. Это видно по статистике», — сказал Путин в ходе пленарного заседания Восточного экономического форума (ВЭФ), транслируемого на телеканале «Россия 24».
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