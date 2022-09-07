Путин указал США на предательство союзников

07 сентября 2022 в 11:40 Размер текста - 17 +

В мире утратилось доверие к долларам и фунтам стерлингов, заявил Путин Фото: Владимир Андреев © URA.RU Союзники Соединенных штатов снижают свои долларовые авуары, что подтверждает снижение уровня доверия к американской валюте. Об этом заявил президент России Владимир Путин. «На наших глазах утрачено доверие к долларам, фунтам стерлингов. Мы уходит от использования этих ненадежных валют. Кстати говоря, даже союзники Соединенных Штатов постепенно снижают свои долларовые авуары. Это видно по статистике», — сказал Путин в ходе пленарного заседания Восточного экономического форума (ВЭФ), транслируемого на телеканале «Россия 24».

Союзники Соединенных штатов снижают свои долларовые авуары, что подтверждает снижение уровня доверия к американской валюте. Об этом заявил президент России Владимир Путин. «На наших глазах утрачено доверие к долларам, фунтам стерлингов. Мы уходит от использования этих ненадежных валют. Кстати говоря, даже союзники Соединенных Штатов постепенно снижают свои долларовые авуары. Это видно по статистике», — сказал Путин в ходе пленарного заседания Восточного экономического форума (ВЭФ), транслируемого на телеканале «Россия 24».