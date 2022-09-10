Захарова посмеялась над визитом Бербок в Киев

Мария Захарова: обновленная концепция ЕС по развитию туризма начала действовать Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

Визит главы МИД Германии Анналены Бербок в Киев — это обновленная концепция Евросоюза по развитию туризма в действии. Так на поездку немецкого министра на Украину отреагировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Глава МИД Германии приехала в Киев с необъявленным визитом. Заработала обновленная концепция ЕС по развитию туризма», — написала Захарова в своем telegram-канале.

На поездку Бербок в столицу Украины уже отреагировали граждане ФРГ. Так, читатели издания Die Welt (заблокировано в РФ) обрушились на главу МИД с критикой. Они посоветовали ей оставаться на Украине и не возвращаться домой, раз она «представляет только интересы Украины». Читатели также предположили, что Бербок просто нравится путешествовать по миру, поэтому она разъезжает по разным странам, но так и не научилась «работать за столом».

Ранее Анналена Бербок поддержала решение Евросоюза о выдаче виз по упрощенной схеме дипломатам, участникам конференций, бизнесменам, членам делегаций и другим гражданам из списка особой категории. Она заявила, что целью принятых мер является желание «изолировать правителей России на международном уровне», пишут «Дни.ру». Впоследствии Евросоюз остановил действие соглашения об упрощенной выдаче виз для всех россиян.