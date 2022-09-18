18 сентября 2022

Почти 90 населенных пунктов Курской области остались без электричества

© Служба новостей «URA.RU»
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Строительство ЕКАД. Екатеринбург, линия электропередач, лэп, энергетика, электричество
Жители 87 населенных пунктов Курской области остались без света из-за непогоды Фото:

Из-за непогоды в Курской области 87 населенных пунктов в регионе лишились электричества. Об этом сообщают местные власти.

«87 населенных пунктов остались без электричества из-за непогоды. Это в целом по области», — заявили РИА «Новости» в пресс-службе администрации региона.

Ранее сообщалось, что из-за непогоды погиб студент Курского автотехнического колледжа. Предварительно, он получил ранение осколками окна, выбитого сильным порывом ветра.

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Из-за непогоды в Курской области 87 населенных пунктов в регионе лишились электричества. Об этом сообщают местные власти. «87 населенных пунктов остались без электричества из-за непогоды. Это в целом по области», — заявили РИА «Новости» в пресс-службе администрации региона. Ранее сообщалось, что из-за непогоды погиб студент Курского автотехнического колледжа. Предварительно, он получил ранение осколками окна, выбитого сильным порывом ветра.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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