Почти 90 населенных пунктов Курской области остались без электричества

Жители 87 населенных пунктов Курской области остались без света из-за непогоды
Из-за непогоды в Курской области 87 населенных пунктов в регионе лишились электричества. Об этом сообщают местные власти.
«87 населенных пунктов остались без электричества из-за непогоды. Это в целом по области», — заявили РИА «Новости» в пресс-службе администрации региона.
Ранее сообщалось, что из-за непогоды погиб студент Курского автотехнического колледжа. Предварительно, он получил ранение осколками окна, выбитого сильным порывом ветра.
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