ТАСС: СБУ готовит диверсии против руководства Запорожской области

23 сентября 2022 в 00:58 Размер текста - 17 +

Спецслужбы держат ситуацию под контролем, сообщили в пресс-службе военно-гражданской администрации региона Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Служба безопасности Украины ведет диверсионную работу против высокопоставленных лиц Запорожской области. Активность СБУ в настоящее время сохраняется. Об этом заявили ТАСС в пресс-службе военно-гражданской администрации региона. «В настоящее время сохраняется активность [подразделений] СБУ, которые ведут диверсионную работу в отношении высокопоставленных лиц Запорожской области, но наши правоохранительные органы и специальные службы работают профессионально, ликвидируя врага», — рассказали в администрации, пишет ТАСС. Там сообщили, что несмотря на это спецслужбы Запорожской области держат ситуацию под контролем. Ранее сообщалось, что СБУ готовила диверсионно-террористические акты против властей Херсонской области и членов правительства Крыма. В ФСБ сообщили, что им удалось предотвратить теракты. До этого силовики предотвратили теракт в Херсоне. Правоохранители задержали мужчину, который пытался поджечь пункт подачи документов на российское гражданство. Также в Херсонской области готовили теракты в отношении членов военно-гражданской администрации региона.

Служба безопасности Украины ведет диверсионную работу против высокопоставленных лиц Запорожской области. Активность СБУ в настоящее время сохраняется. Об этом заявили ТАСС в пресс-службе военно-гражданской администрации региона. «В настоящее время сохраняется активность [подразделений] СБУ, которые ведут диверсионную работу в отношении высокопоставленных лиц Запорожской области, но наши правоохранительные органы и специальные службы работают профессионально, ликвидируя врага», — рассказали в администрации, пишет ТАСС. Там сообщили, что несмотря на это спецслужбы Запорожской области держат ситуацию под контролем. Ранее сообщалось, что СБУ готовила диверсионно-террористические акты против властей Херсонской области и членов правительства Крыма. В ФСБ сообщили, что им удалось предотвратить теракты. До этого силовики предотвратили теракт в Херсоне. Правоохранители задержали мужчину, который пытался поджечь пункт подачи документов на российское гражданство. Также в Херсонской области готовили теракты в отношении членов военно-гражданской администрации региона.