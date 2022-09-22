22 сентября 2022

ТАСС: СБУ готовит диверсии против руководства Запорожской области

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III съезд движения
Спецслужбы держат ситуацию под контролем, сообщили в пресс-службе военно-гражданской администрации региона Фото:
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Служба безопасности Украины ведет диверсионную работу против высокопоставленных лиц Запорожской области. Активность СБУ в настоящее время сохраняется. Об этом заявили ТАСС в пресс-службе военно-гражданской администрации региона.

«В настоящее время сохраняется активность [подразделений] СБУ, которые ведут диверсионную работу в отношении высокопоставленных лиц Запорожской области, но наши правоохранительные органы и специальные службы работают профессионально, ликвидируя врага», — рассказали в администрации, пишет ТАСС. Там сообщили, что несмотря на это спецслужбы Запорожской области держат ситуацию под контролем.

Ранее сообщалось, что СБУ готовила диверсионно-террористические акты против властей Херсонской области и членов правительства Крыма. В ФСБ сообщили, что им удалось предотвратить теракты. До этого силовики предотвратили теракт в Херсоне. Правоохранители задержали мужчину, который пытался поджечь пункт подачи документов на российское гражданство. Также в Херсонской области готовили теракты в отношении членов военно-гражданской администрации региона.

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Служба безопасности Украины ведет диверсионную работу против высокопоставленных лиц Запорожской области. Активность СБУ в настоящее время сохраняется. Об этом заявили ТАСС в пресс-службе военно-гражданской администрации региона. «В настоящее время сохраняется активность [подразделений] СБУ, которые ведут диверсионную работу в отношении высокопоставленных лиц Запорожской области, но наши правоохранительные органы и специальные службы работают профессионально, ликвидируя врага», — рассказали в администрации, пишет ТАСС. Там сообщили, что несмотря на это спецслужбы Запорожской области держат ситуацию под контролем. Ранее сообщалось, что СБУ готовила диверсионно-террористические акты против властей Херсонской области и членов правительства Крыма. В ФСБ сообщили, что им удалось предотвратить теракты. До этого силовики предотвратили теракт в Херсоне. Правоохранители задержали мужчину, который пытался поджечь пункт подачи документов на российское гражданство. Также в Херсонской области готовили теракты в отношении членов военно-гражданской администрации региона.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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