Путин освободил от работы постпреда РФ в ЕС Чижова

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Чижов оставил пост постпреда при ЕС Фото:

Президент России Владимир Путин освободил постпреда РФ при Евросоюзе Владимира Чижова от должности. Соответствующий указ опубликован на сайте Кремля.

«Освободить Чижова Владимира Алексеевича от обязанностей Постоянного представителя РФ при Европейском союзе и Европейском сообществе по атомной энергии в Брюсселе, Королевство Бельгия», — говорится в указе. Новое место работы Чижова пока неизвестно.

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Президент России Владимир Путин освободил постпреда РФ при Евросоюзе Владимира Чижова от должности. Соответствующий указ опубликован на сайте Кремля. «Освободить Чижова Владимира Алексеевича от обязанностей Постоянного представителя РФ при Европейском союзе и Европейском сообществе по атомной энергии в Брюсселе, Королевство Бельгия», — говорится в указе. Новое место работы Чижова пока неизвестно.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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