Поправки «Единой России» помогут мобилизованным использовать отсрочку по кредитам

26 сентября 2022 в 14:27 Размер текста - 17 +

Мобилизованным россиянам дадут отсрочку по кредитам и трудовые гарантии Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине «Единая Россия» внесла в Госдуму РФ законопроекты о финансовых и трудовых гарантиях мобилизованных россиян, в частности, закон о кредитных каникулах. Об этом сообщил секретарь Генсовета партии Андрей Турчак. «Первый законопроект гарантирует, что после демобилизации военнослужащий сможет вернуться в ту же организацию и на ту же должность, где он трудился до поступления на военную службу по контракту или по мобилизации. Предложенные нами изменения также позволят зачесть период, проведенный на военной службе, в трудовой стаж, оставят за сотрудником дополнительное страхование, негосударственное пенсионное обеспечение, возможности улучшения социально-бытовых условий», — приводит слова Турчака er.ru. Секретарь Генсовета отметил, что гарантии также получат и семьи мобилизованных россиян. «В частности, преимущественное право на сохранение рабочего места при сокращении штата в организации. Таких сотрудников работодатель не сможет привлекать к сверхурочной работе и отправлять в командировки без их согласия», — заявил Турчак. Он отметил, что в случае гибели мобилизованного военнослужащего произойдет полное или частичное гашение его кредита. «Сейчас наша задача — предоставить максимально возможную защиту мобилизованным их семьям. И мы продолжим эту работу», — заключил Турчак. Помимо этого член комитета Госдумы по ЖКХ, депутат ЕР Александр Якубовский направил премьер-министру РФ Михаилу Мишустину письмо с предложением ввести мораторий на начисление пеней за оплату ЖКУ для участников спецоперации. «Единая Россия» также прорабатывает инициативы о предоставлении академического отпуска студентам-военнослужащим, участвующим в спецоперации и бесплатном социальном обслуживании инвалидов боевых действий. Президент России Владимир Путин объявил частичную мобилизацию 21 сентября. По словам главы государства, это необходимо для защиты России, ее суверенитета и целостности. Министра обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, на службу будут призваны примерно 300 тысяч резервистов. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

«Единая Россия» внесла в Госдуму РФ законопроекты о финансовых и трудовых гарантиях мобилизованных россиян, в частности, закон о кредитных каникулах. Об этом сообщил секретарь Генсовета партии Андрей Турчак. «Первый законопроект гарантирует, что после демобилизации военнослужащий сможет вернуться в ту же организацию и на ту же должность, где он трудился до поступления на военную службу по контракту или по мобилизации. Предложенные нами изменения также позволят зачесть период, проведенный на военной службе, в трудовой стаж, оставят за сотрудником дополнительное страхование, негосударственное пенсионное обеспечение, возможности улучшения социально-бытовых условий», — приводит слова Турчака er.ru. Секретарь Генсовета отметил, что гарантии также получат и семьи мобилизованных россиян. «В частности, преимущественное право на сохранение рабочего места при сокращении штата в организации. Таких сотрудников работодатель не сможет привлекать к сверхурочной работе и отправлять в командировки без их согласия», — заявил Турчак. Он отметил, что в случае гибели мобилизованного военнослужащего произойдет полное или частичное гашение его кредита. «Сейчас наша задача — предоставить максимально возможную защиту мобилизованным их семьям. И мы продолжим эту работу», — заключил Турчак. Помимо этого член комитета Госдумы по ЖКХ, депутат ЕР Александр Якубовский направил премьер-министру РФ Михаилу Мишустину письмо с предложением ввести мораторий на начисление пеней за оплату ЖКУ для участников спецоперации. «Единая Россия» также прорабатывает инициативы о предоставлении академического отпуска студентам-военнослужащим, участвующим в спецоперации и бесплатном социальном обслуживании инвалидов боевых действий. Президент России Владимир Путин объявил частичную мобилизацию 21 сентября. По словам главы государства, это необходимо для защиты России, ее суверенитета и целостности. Министра обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, на службу будут призваны примерно 300 тысяч резервистов.