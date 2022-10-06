РБК: россияне перестали летать по стране после объявления частичной мобилизации

В России стали чаще возвращать авиабилеты Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В России на 48% снизился спрос на перелеты внутри страны после объявления частичной мобилизации. Об этом сообщает РБК.

«В России после объявления частичной мобилизации наблюдается спад спроса на авиабилеты по России, который достиг 48%. Число возвратов авиабилетов выросло в 2,5 раза (с 7% до 36%)», — сообщает РБК со ссылкой на представителя компании «Аэроклуб».

Резко возросло количество возвратов авиабилетов на зарубежные направления, показатель составил 125% по сравнению с периодом до начала мобилизации. Доля возвратов зарубежных авиабилетов достигла 47%. После объявления частичной мобилизации в РФ продажи билетов за границу упали на 18%.

В России в связи со спецоперацией на Украине объявили частичную мобилизацию 21 сентября. В этот же день закончились авиабилеты на ближайшие прямые рейсы в безвизовые страны, передает Nation News. А стоимость билетов на самолет увеличилась в 15 раз, сообщает «Национальная служб новостей».