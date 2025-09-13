Лидер немецкой партии «Союз Сары Вагенкнехт — за разум и справедливость» (BSW) Сара Вагенкнехт усомнилась в версии о причастности России к инциденту с беспилотниками, нарушившими воздушное пространство Польши. Об этом политик заявила на митинге в Берлине.
«...Если действительно было так, что Путин хотел испытать систему противовоздушной обороны НАТО, то почему ... Белоруссия предупредила Польшу, что сбившиеся с курса беспилотники пролетят над польской территорией?» — заявила Вагенкнехт. Она подчеркнула, что это не согласуется друг с другом.
В Берлине проходит масштабная демонстрация против военного вмешательства Германии в конфликты на Ближнем Востоке и Украине. Митинг организован партией «Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость» (ССВ) и собрал у Бранденбургских ворот несколько тысяч человек. Участники акции выступают против поставок оружия и военной поддержки, требуя от немецкого правительства дипломатических решений.
Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск заявил о сбитии десятка беспилотников, которые, по его словам, были «российскими», однако доказательства их принадлежности так и не были предоставлены. Россия отвергла обвинения, подчеркнув, что дальность полета используемых в зоне СВО дронов не позволяет им пересекать такие расстояния, а в ООН лишь треть членов поддержала обвинения Варшавы в адрес Москвы.
