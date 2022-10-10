Аксенов призвал уничтожить киевский режим для безопасности Крыма

11 октября 2022 в 03:12 Размер текста - 17 +

Аксенов надеется, что киевский режим получит «по заслугам» Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета На Крымском мосту произошел взрыв Взрыв на Крымском мосту является актом международного терроризма. Для обеспечения полной безопасности полуострова необходимо предпринять меры по борьбе с политическим режимом Украины. Об этом заявил глава Крыма Сергей Аксенов. «Что касается безопасности, то есть только один способ обеспечить стопроцентную безопасность Крыма и всей России — это уничтожение киевского режима. Только наша полная и безоговорочная победа может дать такую гарантию», — сказал Аксенов в беседе с «Известиями». Он подчеркнул, что взрыв на Крымском мосту является актом терроризма, ответственность за который должны понести как исполнители, так и организаторы. «Надеюсь, что по заслугам получат и глумливые говорящие головы киевского режима, которые постоянно пропагандируют терроризм, разжигают ненависть и русофобию, являющуюся по сути идеологией террористов», — отметила глава Крыма. Ранее о том, что Россия будет предпринимать дальнейшие шаги по борьбе с политическим режимом Украины, заявлял зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. По его мнению, Киев представляет и будет представлять угрозу для России. Взрыв на Крымском мосту произошел утром 8 октября. Повреждено полотно на автомобильных и железнодорожных частях. Однако вскоре на мост снова начали пускать автомобили, а затем по нему прошел первый поезд. Также было восстановлено движение пригородных поездов.

Взрыв на Крымском мосту является актом международного терроризма. Для обеспечения полной безопасности полуострова необходимо предпринять меры по борьбе с политическим режимом Украины. Об этом заявил глава Крыма Сергей Аксенов. «Что касается безопасности, то есть только один способ обеспечить стопроцентную безопасность Крыма и всей России — это уничтожение киевского режима. Только наша полная и безоговорочная победа может дать такую гарантию», — сказал Аксенов в беседе с «Известиями». Он подчеркнул, что взрыв на Крымском мосту является актом терроризма, ответственность за который должны понести как исполнители, так и организаторы. «Надеюсь, что по заслугам получат и глумливые говорящие головы киевского режима, которые постоянно пропагандируют терроризм, разжигают ненависть и русофобию, являющуюся по сути идеологией террористов», — отметила глава Крыма. Ранее о том, что Россия будет предпринимать дальнейшие шаги по борьбе с политическим режимом Украины, заявлял зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. По его мнению, Киев представляет и будет представлять угрозу для России. Взрыв на Крымском мосту произошел утром 8 октября. Повреждено полотно на автомобильных и железнодорожных частях. Однако вскоре на мост снова начали пускать автомобили, а затем по нему прошел первый поезд. Также было восстановлено движение пригородных поездов.