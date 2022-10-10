10 октября 2022

Аксенов призвал уничтожить киевский режим для безопасности Крыма

© Служба новостей «URA.RU»
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Подготовка к госсовету в Светлогорске, Калининградская область. Калининград, аксенов сергей
Аксенов надеется, что киевский режим получит «по заслугам» Фото:
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На Крымском мосту произошел взрыв

Взрыв на Крымском мосту является актом международного терроризма. Для обеспечения полной безопасности полуострова необходимо предпринять меры по борьбе с политическим режимом Украины. Об этом заявил глава Крыма Сергей Аксенов.

«Что касается безопасности, то есть только один способ обеспечить стопроцентную безопасность Крыма и всей России — это уничтожение киевского режима. Только наша полная и безоговорочная победа может дать такую гарантию», — сказал Аксенов в беседе с «Известиями».

Он подчеркнул, что взрыв на Крымском мосту является актом терроризма, ответственность за который должны понести как исполнители, так и организаторы. «Надеюсь, что по заслугам получат и глумливые говорящие головы киевского режима, которые постоянно пропагандируют терроризм, разжигают ненависть и русофобию, являющуюся по сути идеологией террористов», — отметила глава Крыма.

Ранее о том, что Россия будет предпринимать дальнейшие шаги по борьбе с политическим режимом Украины, заявлял зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. По его мнению, Киев представляет и будет представлять угрозу для России. Взрыв на Крымском мосту произошел утром 8 октября. Повреждено полотно на автомобильных и железнодорожных частях. Однако вскоре на мост снова начали пускать автомобили, а затем по нему прошел первый поезд. Также было восстановлено движение пригородных поездов.

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Взрыв на Крымском мосту является актом международного терроризма. Для обеспечения полной безопасности полуострова необходимо предпринять меры по борьбе с политическим режимом Украины. Об этом заявил глава Крыма Сергей Аксенов. «Что касается безопасности, то есть только один способ обеспечить стопроцентную безопасность Крыма и всей России — это уничтожение киевского режима. Только наша полная и безоговорочная победа может дать такую гарантию», — сказал Аксенов в беседе с «Известиями». Он подчеркнул, что взрыв на Крымском мосту является актом терроризма, ответственность за который должны понести как исполнители, так и организаторы. «Надеюсь, что по заслугам получат и глумливые говорящие головы киевского режима, которые постоянно пропагандируют терроризм, разжигают ненависть и русофобию, являющуюся по сути идеологией террористов», — отметила глава Крыма. Ранее о том, что Россия будет предпринимать дальнейшие шаги по борьбе с политическим режимом Украины, заявлял зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. По его мнению, Киев представляет и будет представлять угрозу для России. Взрыв на Крымском мосту произошел утром 8 октября. Повреждено полотно на автомобильных и железнодорожных частях. Однако вскоре на мост снова начали пускать автомобили, а затем по нему прошел первый поезд. Также было восстановлено движение пригородных поездов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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