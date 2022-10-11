Foreign Policy: США предлагают Украине слабую замену НАТО

Украина ждет от НАТО реальных гарантий в виде членства в альянсе, сообщает СМИ Фото: Валентина Свистунова © URA.RU

Украина и НАТО рассматривают возможность заключения «Кевского договора о безопасности», призванного обеспечить страну необходимой поддержкой со стороны западных правительств. Однако документ не сможет предоставить те гарантии безопасности, которые обеспечивает членство в Североатлантической альянсе. Статью об этом опубликовал американский журнал Foreign Policy.

«Хорошо иметь этот [Киевский договор о безопасности] в качестве альтернативы, которую люди могут жевать… Но когда вы начинаете противопоставлять это фактическому членству в НАТО, то НАТО лучше», — приводит слова бывшего посла США в НАТО Курта Волкера издание. «Все, в том числе и в Вашингтоне, понимают, что Украине нужны какие-то гарантии и обязательства, даже если слово „гарантия“ кажется немного токсичным», — поддержал его высокопоставленный центральноевропейский дипломат.

По мнению президента Немецкого фонда Маршалла США Хизер Конли, украинцам не нужен очередной бесполезный договор о безопасности. «Украинцы справедливо говорят, что [Будапештский меморандум] был совершенно бесполезной бумажкой, что им не нужен еще один бесполезный лист бумаги, чтобы все чувствовали себя лучше», — сказала она.

Экс-заместитель помощника министра обороны США по Европе и НАТО отметил, что предлагаемый в качестве альтернативы для Украины документ не обладает весомой юридической силой, в связи с чем может быть легко отменен. В качестве примера он привет ядерную сделку СВПД с Ираном, от которой в последствие отказалась администрация Трампа. «Это не было юридически обязательным, это не было договором, и посмотрите, что произошло», — отметил он.

Президент Украины Владимир Зеленский подал заявку на вступление страны в НАТО 30 сентября, сразу после принятия освобожденных территорий в состав России, передает RT. Позже главы 9 стран Центральной и Восточной Европы в совместном заявлении от 2 октября заявили, что поддерживают членство Украины в альянсе. Президент Болгарии Румен Радев, в свою очередь, выступил против принятия Украины в НАТО в нынешней ситуации.