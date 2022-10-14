РБК: из российских аптек исчезает популярнейшее успокоительное

РБК: российские аптеки урезали продажи популярного успокоительного «Феназепам»

14 октября 2022 в 09:39 Размер текста - 17 +

Розничные продажи «Феназепама» сократились в 40 раз Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В российских аптеках резко сократилось предложение наиболее популярного успокоительного препарата «Феназепам». Информацию об этом подтвердили источники СМИ. «Согласно данным агрегатора „Мегаптека“, который охватывает 25 тысяч аптечных точек, в том числе государственных, в 78 регионах России, „Феназепам“ (бромдигидрохлорфенилбензодиазепин) по состоянию на 13 октября не продавался ни в одной из них», — пишет РБК. В агрегаторе агентству объяснили, что коммерческие аптеки массово отказываются от продажи препарата. По данным другого московского справочного сервиса Aptekamos.ru, «Феназепам» в дозировке 1 мг представлен только в двух аптеках города. При чем в одной из них стоимость препарата превышала его прошлогодний средний розничный ценник более чем в 5 раз (1600 рублей вместо 300 за упаковку). Согласно данным реестра Росздравнадзора, основной производитель препарата «Валента Фармацевтика» последний раз ввел «Феназепам» в продажу в июне этого года. За девять месяцев текущего года в обращение было введено всего 25 серий препарата в таблетках, в то время как за прошлый год количество серий равнялось 95, уточняется в статье. Сам производитель объяснил сокращение предложения препарата снижением его розничных продаж в 40 раз. Компания связывает эту тенденцию с совокупностью новых правил обращения с «Феназепамом», введенных в марте прошлого года, исходя из которых возможность торговать препаратом сохранилась только у 1,2 тысячи аптек вместо 40 тысяч.

В российских аптеках резко сократилось предложение наиболее популярного успокоительного препарата «Феназепам». Информацию об этом подтвердили источники СМИ. «Согласно данным агрегатора „Мегаптека“, который охватывает 25 тысяч аптечных точек, в том числе государственных, в 78 регионах России, „Феназепам“ (бромдигидрохлорфенилбензодиазепин) по состоянию на 13 октября не продавался ни в одной из них», — пишет РБК. В агрегаторе агентству объяснили, что коммерческие аптеки массово отказываются от продажи препарата. По данным другого московского справочного сервиса Aptekamos.ru, «Феназепам» в дозировке 1 мг представлен только в двух аптеках города. При чем в одной из них стоимость препарата превышала его прошлогодний средний розничный ценник более чем в 5 раз (1600 рублей вместо 300 за упаковку). Согласно данным реестра Росздравнадзора, основной производитель препарата «Валента Фармацевтика» последний раз ввел «Феназепам» в продажу в июне этого года. За девять месяцев текущего года в обращение было введено всего 25 серий препарата в таблетках, в то время как за прошлый год количество серий равнялось 95, уточняется в статье. Сам производитель объяснил сокращение предложения препарата снижением его розничных продаж в 40 раз. Компания связывает эту тенденцию с совокупностью новых правил обращения с «Феназепамом», введенных в марте прошлого года, исходя из которых возможность торговать препаратом сохранилась только у 1,2 тысячи аптек вместо 40 тысяч.