Депутат бундестага: Путин и Эрдоган загнали Германию в тупик с покупкой газа

21 октября 2022 в 11:26 Размер текста - 17 +

Германии придется покупать российский газ у других стран Фото: Александр Мамаев © URA.RU новость из сюжета Газовый кризис в Европе Германия не смогла стать хабом Европы и продавать газ другим странам. Теперь она будет вынуждена покупать российский энергоноситель у других стран, в том числе и Турции. Об этом заявил сопредседатель правой оппозиционной партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Тино Крупалла. «Если Германия отказывается от российского газа, то вполне естественно, что Россия ищет себе других партнеров, таких как Турция или Китай. И в конце концов, нам вероятно придется покупать газ у этих стран, но он при этом был и остается российским. Мы никогда не сможем его компенсировать», — приводят слова Крупалла РИА Новости. Сопредседатель отметил, что Германия хочет заключить газовый контракт с такими странами как Саудовская Аравия, Канада и Норвегия, которые сами нуждаются в газе. «Компенсировать такие огромные объемы Германии будет невозможно», — сказал Крупалла. Ранее отмечалось, что строительство газового хаба в Турции позволит России создать задел на возобновление поставок топлива в Европу. Кроме того, это сделает рынок природного газа конкурентным. Также было сказано, что в текущих условиях это выглядит непросто, но технология работы хаба такова, что она позволит «Газпрому» фактически вернуться на рынок Европы.

Германия не смогла стать хабом Европы и продавать газ другим странам. Теперь она будет вынуждена покупать российский энергоноситель у других стран, в том числе и Турции. Об этом заявил сопредседатель правой оппозиционной партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Тино Крупалла. «Если Германия отказывается от российского газа, то вполне естественно, что Россия ищет себе других партнеров, таких как Турция или Китай. И в конце концов, нам вероятно придется покупать газ у этих стран, но он при этом был и остается российским. Мы никогда не сможем его компенсировать», — приводят слова Крупалла РИА Новости. Сопредседатель отметил, что Германия хочет заключить газовый контракт с такими странами как Саудовская Аравия, Канада и Норвегия, которые сами нуждаются в газе. «Компенсировать такие огромные объемы Германии будет невозможно», — сказал Крупалла. Ранее отмечалось, что строительство газового хаба в Турции позволит России создать задел на возобновление поставок топлива в Европу. Кроме того, это сделает рынок природного газа конкурентным. Также было сказано, что в текущих условиях это выглядит непросто, но технология работы хаба такова, что она позволит «Газпрому» фактически вернуться на рынок Европы.