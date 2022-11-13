Javan: Запад хочет отказаться от «войны до победного конца»

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Тренировочные стрельбы мобилизованных с Центрального военного округа на полигоне Еланский. Свердловская область, минометный расчет, 120мм возимый миномет 2б11, подготовка мобилизованных
На Западе обсуждают решение конфликта на Украине Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Запад решил отказаться от «войны до победного конца» и хочет мирного решения конфликта России и Украины. Об этом пишет иранское издание Javan.

«Разговоры о перемирии и мире на Украине снова слышны. В Вашингтоне и в европейских столицах сейчас налицо смягчение ранее казавшейся непреклонной позиции относительно „войны до победного конца“», — пишет Javan.

Издание отмечает, что это связано с ожидающейся победой республиканцев на выборах в Конгресс США. Предполагается, что если они придут к власти, то президенту США Джо Байдену будет сложнее принимать новые пакеты помощи Украине. Большинство республиканцев критически относятся к правительству и Белому дому, и требуют сосредоточиться на проблемах страны, а не на поддержке Украины.

Россия и Украина проводили переговоры после начала спецоперации, но не пришли к общему мнению и приостановили их. Бывший дипломат и профессор Католического университета Америки Майкл Киммейдж рассказал, что США призывают Украину к мирным переговорам из-за невозможности полной победы Киева. Диалог двух стран обязательно будет, но это зависит от готовности Запада, высказались в Совфеде. В Белом доме заявили, что не оказывают давления на Украину и не принимают за нее решения.

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Запад решил отказаться от «войны до победного конца» и хочет мирного решения конфликта России и Украины. Об этом пишет иранское издание Javan. «Разговоры о перемирии и мире на Украине снова слышны. В Вашингтоне и в европейских столицах сейчас налицо смягчение ранее казавшейся непреклонной позиции относительно „войны до победного конца“», — пишет Javan. Издание отмечает, что это связано с ожидающейся победой республиканцев на выборах в Конгресс США. Предполагается, что если они придут к власти, то президенту США Джо Байдену будет сложнее принимать новые пакеты помощи Украине. Большинство республиканцев критически относятся к правительству и Белому дому, и требуют сосредоточиться на проблемах страны, а не на поддержке Украины. Россия и Украина проводили переговоры после начала спецоперации, но не пришли к общему мнению и приостановили их. Бывший дипломат и профессор Католического университета Америки Майкл Киммейдж рассказал, что США призывают Украину к мирным переговорам из-за невозможности полной победы Киева. Диалог двух стран обязательно будет, но это зависит от готовности Запада, высказались в Совфеде. В Белом доме заявили, что не оказывают давления на Украину и не принимают за нее решения.
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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