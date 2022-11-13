Javan: Запад хочет отказаться от «войны до победного конца»

13 ноября 2022 в 22:09 Размер текста - 17 +

На Западе обсуждают решение конфликта на Украине Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Запад решил отказаться от «войны до победного конца» и хочет мирного решения конфликта России и Украины. Об этом пишет иранское издание Javan. «Разговоры о перемирии и мире на Украине снова слышны. В Вашингтоне и в европейских столицах сейчас налицо смягчение ранее казавшейся непреклонной позиции относительно „войны до победного конца“», — пишет Javan. Издание отмечает, что это связано с ожидающейся победой республиканцев на выборах в Конгресс США. Предполагается, что если они придут к власти, то президенту США Джо Байдену будет сложнее принимать новые пакеты помощи Украине. Большинство республиканцев критически относятся к правительству и Белому дому, и требуют сосредоточиться на проблемах страны, а не на поддержке Украины. Россия и Украина проводили переговоры после начала спецоперации, но не пришли к общему мнению и приостановили их. Бывший дипломат и профессор Католического университета Америки Майкл Киммейдж рассказал, что США призывают Украину к мирным переговорам из-за невозможности полной победы Киева. Диалог двух стран обязательно будет, но это зависит от готовности Запада, высказались в Совфеде. В Белом доме заявили, что не оказывают давления на Украину и не принимают за нее решения.

Запад решил отказаться от «войны до победного конца» и хочет мирного решения конфликта России и Украины. Об этом пишет иранское издание Javan. «Разговоры о перемирии и мире на Украине снова слышны. В Вашингтоне и в европейских столицах сейчас налицо смягчение ранее казавшейся непреклонной позиции относительно „войны до победного конца“», — пишет Javan. Издание отмечает, что это связано с ожидающейся победой республиканцев на выборах в Конгресс США. Предполагается, что если они придут к власти, то президенту США Джо Байдену будет сложнее принимать новые пакеты помощи Украине. Большинство республиканцев критически относятся к правительству и Белому дому, и требуют сосредоточиться на проблемах страны, а не на поддержке Украины. Россия и Украина проводили переговоры после начала спецоперации, но не пришли к общему мнению и приостановили их. Бывший дипломат и профессор Католического университета Америки Майкл Киммейдж рассказал, что США призывают Украину к мирным переговорам из-за невозможности полной победы Киева. Диалог двух стран обязательно будет, но это зависит от готовности Запада, высказались в Совфеде. В Белом доме заявили, что не оказывают давления на Украину и не принимают за нее решения.