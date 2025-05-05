Ученый предупредил о значительном увеличении магнитных бурь на Земле

Руководитель лаборатории РАН Богачев: на Земле стало больше магнитных бурь
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Число вспышек, произошедших на Солнце в первые четыре месяца 2025 года, снизилось
Число вспышек, произошедших на Солнце в первые четыре месяца 2025 года, снизилось Фото:

Число магнитных бурь на Земле в первые четыре месяца 2025 года значительно увеличилось, несмотря на снижение вспышечной активности Солнца. Об этом сообщил руководитель Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергей Богачев

«Примерно на 15% снизилась вспышечная активность Солнца в первые 4 месяца 2025 года, с января по апрель, по сравнению с аналогичным периодом 2024 года» , — заявил Богачев в интервью РИА Новости. Однако число дней с магнитными бурями выросло в 2,5 раза: с восьми в 2024 году до 21 в 2025 году.

Богачев объяснил, что основной причиной увеличения магнитных бурь стало появление на Солнце крупных корональных дыр, которые практически отсутствовали в прошлом году. Самыми значительными событиями 2025 года стали магнитная буря уровня G4.0 1 января и буря уровня G3.67 16 апреля. Ученый отметил, что самые мощные вспышки в 2024 и 2025 годах произошли 23 февраля: в прошлом году — уровня X6.3, в этом — X2.0.

По словам Богачева, текущие наблюдения указывают на перестройку солнечной активности, но пока неясно, является ли это признаком начала спада 25-го солнечного цикла. Он напомнил, что в 2024 году резкий рост магнитной активности начался в первой половине мая, когда были зафиксированы первые за 20 лет бури высшего балла. Ученый предположил, что аналогичный всплеск может произойти и в этом году, что требует дальнейшего мониторинга.

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Число магнитных бурь на Земле в первые четыре месяца 2025 года значительно увеличилось, несмотря на снижение вспышечной активности Солнца. Об этом сообщил руководитель Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергей Богачев «Примерно на 15% снизилась вспышечная активность Солнца в первые 4 месяца 2025 года, с января по апрель, по сравнению с аналогичным периодом 2024 года» , — заявил Богачев в интервью РИА Новости. Однако число дней с магнитными бурями выросло в 2,5 раза: с восьми в 2024 году до 21 в 2025 году. Богачев объяснил, что основной причиной увеличения магнитных бурь стало появление на Солнце крупных корональных дыр, которые практически отсутствовали в прошлом году. Самыми значительными событиями 2025 года стали магнитная буря уровня G4.0 1 января и буря уровня G3.67 16 апреля. Ученый отметил, что самые мощные вспышки в 2024 и 2025 годах произошли 23 февраля: в прошлом году — уровня X6.3, в этом — X2.0. По словам Богачева, текущие наблюдения указывают на перестройку солнечной активности, но пока неясно, является ли это признаком начала спада 25-го солнечного цикла. Он напомнил, что в 2024 году резкий рост магнитной активности начался в первой половине мая, когда были зафиксированы первые за 20 лет бури высшего балла. Ученый предположил, что аналогичный всплеск может произойти и в этом году, что требует дальнейшего мониторинга.
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