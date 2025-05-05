В Кремле оценили шансы на сотрудничество с новыми властями Германии

Песков заявил, что готов сотрудничать с новыми властями Германии
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Песков заявил, что Россия будет смотреть на действия нового правительства Германии
Песков заявил, что Россия будет смотреть на действия нового правительства Германии Фото:

Россия готова сотрудничать с новыми властями Германии, однако будет оценивать их по конкретным действиям, а не по словам. Так пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал грядущие выборы канцера, фаворитом которых является Фридрих Мерц.

«Мы открыты для взаимовыгодных взаимоуважительных отношений со всеми странами», — сообщил пресс секретарь во время конференц-колла. Он также добавил, что ранее сделанные Фридрихом Мерцем заявления, включая поддержку поставок крылатых ракет Taurus Киеву, не свидетельствовали о его намерении нормализовать отношения с РФ.

Глубина и масштаб сотрудничества зависят исключительно от готовности самих партнеров к конструктивному диалогу. В случае с Германией Москва будет руководствоваться этим принципом при взаимодействии с новым правительством, добавил Песков.

Ранее федеральный президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер официально вручил канцлеру Олафу Шольцу и его кабинету документы об отставке. Это решение завершает полномочия действующего правительства.

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Россия готова сотрудничать с новыми властями Германии, однако будет оценивать их по конкретным действиям, а не по словам. Так пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал грядущие выборы канцера, фаворитом которых является Фридрих Мерц. «Мы открыты для взаимовыгодных взаимоуважительных отношений со всеми странами», — сообщил пресс секретарь во время конференц-колла. Он также добавил, что ранее сделанные Фридрихом Мерцем заявления, включая поддержку поставок крылатых ракет Taurus Киеву, не свидетельствовали о его намерении нормализовать отношения с РФ. Глубина и масштаб сотрудничества зависят исключительно от готовности самих партнеров к конструктивному диалогу. В случае с Германией Москва будет руководствоваться этим принципом при взаимодействии с новым правительством, добавил Песков. Ранее федеральный президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер официально вручил канцлеру Олафу Шольцу и его кабинету документы об отставке. Это решение завершает полномочия действующего правительства.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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