Россия готова сотрудничать с новыми властями Германии, однако будет оценивать их по конкретным действиям, а не по словам. Так пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал грядущие выборы канцера, фаворитом которых является Фридрих Мерц.
«Мы открыты для взаимовыгодных взаимоуважительных отношений со всеми странами», — сообщил пресс секретарь во время конференц-колла. Он также добавил, что ранее сделанные Фридрихом Мерцем заявления, включая поддержку поставок крылатых ракет Taurus Киеву, не свидетельствовали о его намерении нормализовать отношения с РФ.
Глубина и масштаб сотрудничества зависят исключительно от готовности самих партнеров к конструктивному диалогу. В случае с Германией Москва будет руководствоваться этим принципом при взаимодействии с новым правительством, добавил Песков.
Ранее федеральный президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер официально вручил канцлеру Олафу Шольцу и его кабинету документы об отставке. Это решение завершает полномочия действующего правительства.
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