Сыгравшая бабушку Антонину в «Папиных дочках» актриса рассказала о своем характере вне съемочной площадки

Актриса Ольга Волкова: я совсем не похожа на свою героиню из «Папиных дочек»
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Волкова заявила, что ее внуки общаются с ней как с маленькой девочкой
Волкова заявила, что ее внуки общаются с ней как с маленькой девочкой Фото:

Актриса Ольга Волкова рассказала, что она кардинально отличается от своей героини Антонины из сериала «Папиных дочек». В жизни она рассеянна и погружена в творчество, что раздражает ее родных внуков, призналась артистка. 

«Я абсолютно другая. В жизни я действительно рассеянная, о многом забываю, потому что занята тем, что учу тексты, пишу сценарии, поэтому быт меня не сильно занимает. А их это раздражает», — передает слова актрисы Леди Mail.

Она также признается, что не умеет обращаться с деньгами и не придает им значения. Получив крупную сумму, она сразу думает, как помочь другим людям. Эта черта полностью противоположна характеру ее экранной героини.

Четвертый сезон сериала «Папины дочки. Новые» находится в активной стадии съемок. Премьера состоится на телеканале СТС. Волкова играет прабабушку главных героинь.

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Актриса Ольга Волкова рассказала, что она кардинально отличается от своей героини Антонины из сериала «Папиных дочек». В жизни она рассеянна и погружена в творчество, что раздражает ее родных внуков, призналась артистка.  «Я абсолютно другая. В жизни я действительно рассеянная, о многом забываю, потому что занята тем, что учу тексты, пишу сценарии, поэтому быт меня не сильно занимает. А их это раздражает», — передает слова актрисы Леди Mail. Она также признается, что не умеет обращаться с деньгами и не придает им значения. Получив крупную сумму, она сразу думает, как помочь другим людям. Эта черта полностью противоположна характеру ее экранной героини. Четвертый сезон сериала «Папины дочки. Новые» находится в активной стадии съемок. Премьера состоится на телеканале СТС. Волкова играет прабабушку главных героинь.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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