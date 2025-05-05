Актриса Ольга Волкова рассказала, что она кардинально отличается от своей героини Антонины из сериала «Папиных дочек». В жизни она рассеянна и погружена в творчество, что раздражает ее родных внуков, призналась артистка.
«Я абсолютно другая. В жизни я действительно рассеянная, о многом забываю, потому что занята тем, что учу тексты, пишу сценарии, поэтому быт меня не сильно занимает. А их это раздражает», — передает слова актрисы Леди Mail.
Она также признается, что не умеет обращаться с деньгами и не придает им значения. Получив крупную сумму, она сразу думает, как помочь другим людям. Эта черта полностью противоположна характеру ее экранной героини.
Четвертый сезон сериала «Папины дочки. Новые» находится в активной стадии съемок. Премьера состоится на телеканале СТС. Волкова играет прабабушку главных героинь.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.