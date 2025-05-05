Стоматолог предупредила об опасности зубных паст из масс-маркета

Стоматолог Мелехова: отбеливающие пасты из масс-маркета повреждают зубную эмаль
© Служба новостей «URA.RU»
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Врачи отмечают, что зубная паста может служить источником проблем и для десен
Врачи отмечают, что зубная паста может служить источником проблем и для десен Фото:

Стоматолог Вероника Мелехова предупредила об опасности масс-маркетных отбеливающих паст для зубной эмали. В дешевых продуктах абразивные частицы с заостренными краями могут царапать поверхность зубов при длительном использовании. В премиальных линейках применяются безопасные сферические абразивы, не повреждающие эмаль.

«[Если брать] отбеливающие пасты из масс-маркета, то там частички абразива имеют шероховатую, заостренную поверхность и при длительном использовании могут повреждать зубную эмаль», — передает слова врача «Ридус». Специалист советует избегать бюджетных отбеливающих паст, отдавая предпочтение профилактическим или вариантам для чувствительных зубов. Качественные осветляющие средства стоит искать в профессиональных линейках, которые не повреждают эмаль.

Отдельные компоненты паст могут вызывать аллергические реакции, проявляющиеся отечностью десен. Важную роль играет техника чистки и выбор щетки — слишком жесткая щетина усиливает негативное воздействие. Комплексный подход к гигиене снижает риски для здоровья полости рта.

Употребление табачных смесей также вызывает серьезные стоматологические проблемы. Врачи отмечают случаи воспаления десен, гнойных процессов и потери зубов у таких пациентов.

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Стоматолог Вероника Мелехова предупредила об опасности масс-маркетных отбеливающих паст для зубной эмали. В дешевых продуктах абразивные частицы с заостренными краями могут царапать поверхность зубов при длительном использовании. В премиальных линейках применяются безопасные сферические абразивы, не повреждающие эмаль. «[Если брать] отбеливающие пасты из масс-маркета, то там частички абразива имеют шероховатую, заостренную поверхность и при длительном использовании могут повреждать зубную эмаль», — передает слова врача «Ридус». Специалист советует избегать бюджетных отбеливающих паст, отдавая предпочтение профилактическим или вариантам для чувствительных зубов. Качественные осветляющие средства стоит искать в профессиональных линейках, которые не повреждают эмаль. Отдельные компоненты паст могут вызывать аллергические реакции, проявляющиеся отечностью десен. Важную роль играет техника чистки и выбор щетки — слишком жесткая щетина усиливает негативное воздействие. Комплексный подход к гигиене снижает риски для здоровья полости рта. Употребление табачных смесей также вызывает серьезные стоматологические проблемы. Врачи отмечают случаи воспаления десен, гнойных процессов и потери зубов у таких пациентов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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