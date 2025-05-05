Стоматолог предупредила об опасности зубных паст из масс-маркета

Стоматолог Вероника Мелехова предупредила об опасности масс-маркетных отбеливающих паст для зубной эмали. В дешевых продуктах абразивные частицы с заостренными краями могут царапать поверхность зубов при длительном использовании. В премиальных линейках применяются безопасные сферические абразивы, не повреждающие эмаль.
«[Если брать] отбеливающие пасты из масс-маркета, то там частички абразива имеют шероховатую, заостренную поверхность и при длительном использовании могут повреждать зубную эмаль», — передает слова врача «Ридус». Специалист советует избегать бюджетных отбеливающих паст, отдавая предпочтение профилактическим или вариантам для чувствительных зубов. Качественные осветляющие средства стоит искать в профессиональных линейках, которые не повреждают эмаль.
Отдельные компоненты паст могут вызывать аллергические реакции, проявляющиеся отечностью десен. Важную роль играет техника чистки и выбор щетки — слишком жесткая щетина усиливает негативное воздействие. Комплексный подход к гигиене снижает риски для здоровья полости рта.
Употребление табачных смесей также вызывает серьезные стоматологические проблемы. Врачи отмечают случаи воспаления десен, гнойных процессов и потери зубов у таких пациентов.
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