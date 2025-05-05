В Кремле пока не ознакомились с текстом сделки Украины и США по минералам

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Необходимо провести тщательный анализ сделки между Украиной и США, заявил Песков
Необходимо провести тщательный анализ сделки между Украиной и США, заявил Песков Фото:

В Кремле пока не ознакомились с текстом сделки между Украиной и США по минералам. Об этом в ходе конференц-колла рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Я, честно говоря, не знаком с текстом», — заявил Песков. Он добавил, что содержание соглашения необходимо тщательно анализировать. Он добавил, что комментировать данное соглашение без понимания сути невозможно.

Киев и Вашингтон достигли согласия по меморандуму о добыче минеральных ресурсов, после того как США убрали из него пункты, не приемлемые для Украины. Это произошло после первого продолжительного обсуждения черновика соглашения.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Кремле пока не ознакомились с текстом сделки между Украиной и США по минералам. Об этом в ходе конференц-колла рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Я, честно говоря, не знаком с текстом», — заявил Песков. Он добавил, что содержание соглашения необходимо тщательно анализировать. Он добавил, что комментировать данное соглашение без понимания сути невозможно. Киев и Вашингтон достигли согласия по меморандуму о добыче минеральных ресурсов, после того как США убрали из него пункты, не приемлемые для Украины. Это произошло после первого продолжительного обсуждения черновика соглашения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...