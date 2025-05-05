В Кремле пока не ознакомились с текстом сделки Украины и США по минералам

В Кремле пока не ознакомились с текстом сделки между Украиной и США по минералам. Об этом в ходе конференц-колла рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Я, честно говоря, не знаком с текстом», — заявил Песков. Он добавил, что содержание соглашения необходимо тщательно анализировать. Он добавил, что комментировать данное соглашение без понимания сути невозможно.
Киев и Вашингтон достигли согласия по меморандуму о добыче минеральных ресурсов, после того как США убрали из него пункты, не приемлемые для Украины. Это произошло после первого продолжительного обсуждения черновика соглашения.
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