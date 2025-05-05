У умершего актера из сериала «Метод» Артура Кочканяна была онкология

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Дата и место похорон Кочканяна еще не объявлены
Дата и место похорон Кочканяна еще не объявлены Фото:

Актер и режиссер Артур Кочканян ушел из жизни в возрасте 60 лет из-за онкологии. Артист был известен по сериалу «Метод».

«Кочканян страдал от онкологии», — сообщает aif.ru. Там добавили, что актер прошел 25 курсов химиотерапии, однако болезнь продолжала прогрессировать, что вызывало у него трудности.

О его смерти 4 мая сообщили в Нижегородском Камерном музыкальном театре имени Степанова, где он работал. Дата и место похорон еще не определены. В память о Кочканяне в театре состоится показ мюзикла «Труффальдино», в постановке которого он принимал участие.

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Актер и режиссер Артур Кочканян ушел из жизни в возрасте 60 лет из-за онкологии. Артист был известен по сериалу «Метод». «Кочканян страдал от онкологии», — сообщает aif.ru. Там добавили, что актер прошел 25 курсов химиотерапии, однако болезнь продолжала прогрессировать, что вызывало у него трудности. О его смерти 4 мая сообщили в Нижегородском Камерном музыкальном театре имени Степанова, где он работал. Дата и место похорон еще не определены. В память о Кочканяне в театре состоится показ мюзикла «Труффальдино», в постановке которого он принимал участие.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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