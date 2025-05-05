У умершего актера из сериала «Метод» Артура Кочканяна была онкология

Актер и режиссер Артур Кочканян ушел из жизни в возрасте 60 лет из-за онкологии. Артист был известен по сериалу «Метод».
«Кочканян страдал от онкологии», — сообщает aif.ru. Там добавили, что актер прошел 25 курсов химиотерапии, однако болезнь продолжала прогрессировать, что вызывало у него трудности.
О его смерти 4 мая сообщили в Нижегородском Камерном музыкальном театре имени Степанова, где он работал. Дата и место похорон еще не определены. В память о Кочканяне в театре состоится показ мюзикла «Труффальдино», в постановке которого он принимал участие.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.