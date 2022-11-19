Страны Европы договорились о новом этапе крупнейшего военного проекта

Reuters: Франция, Германия и Испания вышли на новый этап создания истребителя FCAS
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Стоимость европейского оборонного проекта превышает 100 млрд евро Фото:

Три европейских страны достигли соглашения о следующем этапе создания нового истребителя FCAS. Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на немецкое правительство.

«Франция, Германия и Испания достигли соглашения о начале следующего этапа разработки нового истребителя, получившего название FCAS», — пишет агентство. Reuters отметило, что создание истребителя является самым дорогостоящим оборонным проектом в Европе. Его стоимость превышает сто миллиардов евро.

Согласование нового этапа проекта велось странами больше года. О планах создания нового истребителя в 2017 году впервые объявила экс-канцлер Германии Ангела Меркель. Франция, Германия и Испания планируют заменять свои истребители с 2040 года.

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Три европейских страны достигли соглашения о следующем этапе создания нового истребителя FCAS. Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на немецкое правительство. «Франция, Германия и Испания достигли соглашения о начале следующего этапа разработки нового истребителя, получившего название FCAS», — пишет агентство. Reuters отметило, что создание истребителя является самым дорогостоящим оборонным проектом в Европе. Его стоимость превышает сто миллиардов евро. Согласование нового этапа проекта велось странами больше года. О планах создания нового истребителя в 2017 году впервые объявила экс-канцлер Германии Ангела Меркель. Франция, Германия и Испания планируют заменять свои истребители с 2040 года.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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