Страны Европы договорились о новом этапе крупнейшего военного проекта

Reuters: Франция, Германия и Испания вышли на новый этап создания истребителя FCAS

19 ноября 2022 в 16:49 Размер текста - 17 +

Стоимость европейского оборонного проекта превышает 100 млрд евро Фото: Владимир Андреев © URA.RU Три европейских страны достигли соглашения о следующем этапе создания нового истребителя FCAS. Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на немецкое правительство. «Франция, Германия и Испания достигли соглашения о начале следующего этапа разработки нового истребителя, получившего название FCAS», — пишет агентство. Reuters отметило, что создание истребителя является самым дорогостоящим оборонным проектом в Европе. Его стоимость превышает сто миллиардов евро. Согласование нового этапа проекта велось странами больше года. О планах создания нового истребителя в 2017 году впервые объявила экс-канцлер Германии Ангела Меркель. Франция, Германия и Испания планируют заменять свои истребители с 2040 года.

Три европейских страны достигли соглашения о следующем этапе создания нового истребителя FCAS. Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на немецкое правительство. «Франция, Германия и Испания достигли соглашения о начале следующего этапа разработки нового истребителя, получившего название FCAS», — пишет агентство. Reuters отметило, что создание истребителя является самым дорогостоящим оборонным проектом в Европе. Его стоимость превышает сто миллиардов евро. Согласование нового этапа проекта велось странами больше года. О планах создания нового истребителя в 2017 году впервые объявила экс-канцлер Германии Ангела Меркель. Франция, Германия и Испания планируют заменять свои истребители с 2040 года.