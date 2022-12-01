Представитель «Росэнергоатома»: на Запорожской АЭС нашли украинских наводчиков

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Виды Запорожской АЭС. Энергодар, запорожская аэс
Среди работников ЗАЭС нашли наводчиков Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Власти РФ выявили украинских наводчиков среди сотрудников Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Об этом сообщил советник генерального директора «Росэнергоатома» Ренат Карчаа.

«Что касается заблокированных — их единицы. Кстати, среди них и те, кто осуществлял наводки под удары украинской артиллерии», — уточнил он. Об этом Карчаа рассказал в эфире «Первого канала».

Ранее сообщалось, что более 700 солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) готовились атаковать атомную электростанцию. Также уточнялось, что Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) готовится отправить миссию на все АЭС в зоне СВО. Запорожская АЭС находится под контролем РФ.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. ВСУ неоднократно атаковали Запорожскую АЭС. В Энергодар даже была отправлена миссия МАГАТЭ. Они предложили прекратить все действия на территории электростанции.

Все главные новости о спецоперации - в одном письме каждый вечер. Подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Власти РФ выявили украинских наводчиков среди сотрудников Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Об этом сообщил советник генерального директора «Росэнергоатома» Ренат Карчаа. «Что касается заблокированных — их единицы. Кстати, среди них и те, кто осуществлял наводки под удары украинской артиллерии», — уточнил он. Об этом Карчаа рассказал в эфире «Первого канала». Ранее сообщалось, что более 700 солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) готовились атаковать атомную электростанцию. Также уточнялось, что Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) готовится отправить миссию на все АЭС в зоне СВО. Запорожская АЭС находится под контролем РФ. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. ВСУ неоднократно атаковали Запорожскую АЭС. В Энергодар даже была отправлена миссия МАГАТЭ. Они предложили прекратить все действия на территории электростанции.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...