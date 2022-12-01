Представитель «Росэнергоатома»: на Запорожской АЭС нашли украинских наводчиков

Среди работников ЗАЭС нашли наводчиков Фото: Таисия Воронцова © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Власти РФ выявили украинских наводчиков среди сотрудников Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Об этом сообщил советник генерального директора «Росэнергоатома» Ренат Карчаа.

«Что касается заблокированных — их единицы. Кстати, среди них и те, кто осуществлял наводки под удары украинской артиллерии», — уточнил он. Об этом Карчаа рассказал в эфире «Первого канала».

Ранее сообщалось, что более 700 солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) готовились атаковать атомную электростанцию. Также уточнялось, что Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) готовится отправить миссию на все АЭС в зоне СВО. Запорожская АЭС находится под контролем РФ.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. ВСУ неоднократно атаковали Запорожскую АЭС. В Энергодар даже была отправлена миссия МАГАТЭ. Они предложили прекратить все действия на территории электростанции.