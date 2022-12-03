Time: Зеленский должен смириться с потерей Крыма и Донбасса

Time: Крым и Донбасс останутся в составе России

03 декабря 2022 в 19:14 Размер текста - 17 +

Зеленский не достигнет полной победы в данном конфликте, сообщает американский журнал Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Присоединение Донбасса, Запорожья и Херсона к России Президент Украины Владимир Зеленский должен смириться с тем, что Крым и Донбасс останутся в составе Российской Федерации. Об этом сообщает американский журнал Time. «Западные страны подталкивают Украину к переговорам. Полной победы Украина не достигнет. Крым, юг и восток Украины останутся российскими. Зеленский должен понимать это и не требовать от компромисса слишком многого», — такое мнение выразил автор журнала . Отмечается, что Зеленский должен понимать угрозу, которая всегда скрывалась на заднем плане и исходит она из западных стран. В ноябре советник президента США Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан встретился со своим российским коллегой для «конфиденциального разговора». Вероятно, они обсуждали компромиссное решение в конфликте, на который пойдет Джо Байден после падения Херсонской области. Крым вошел в состав России в 2014 году по итогам референдума. На что президент Украины заявил, что если есть вариант возвращения Крыма невоенным путем, то Киев согласен на это. Также официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что о возвращении Крыма Украине «невоенным путем» не может быть и речи, сообщает телеканал 360.

Президент Украины Владимир Зеленский должен смириться с тем, что Крым и Донбасс останутся в составе Российской Федерации. Об этом сообщает американский журнал Time. «Западные страны подталкивают Украину к переговорам. Полной победы Украина не достигнет. Крым, юг и восток Украины останутся российскими. Зеленский должен понимать это и не требовать от компромисса слишком многого», — такое мнение выразил автор журнала. Отмечается, что Зеленский должен понимать угрозу, которая всегда скрывалась на заднем плане и исходит она из западных стран. В ноябре советник президента США Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан встретился со своим российским коллегой для «конфиденциального разговора». Вероятно, они обсуждали компромиссное решение в конфликте, на который пойдет Джо Байден после падения Херсонской области. Крым вошел в состав России в 2014 году по итогам референдума. На что президент Украины заявил, что если есть вариант возвращения Крыма невоенным путем, то Киев согласен на это. Также официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что о возвращении Крыма Украине «невоенным путем» не может быть и речи, сообщает телеканал 360.