Второй за три дня журналист умер на ЧМ по футболу в Катаре

Фотокорреспондент из Катара умер во время ЧМ по футболу
новость из сюжетаЧемпионат мира по футболу-2022
Фотожурналист катарского телеканала «Аль-Касс» Халид аль-Мисслам скончался во время Чемпионата мира по футболу в Катаре. Об этом сообщила пресс-служба канала.
«Канал „Аль-Касс“ скорбит о смерти Халида Аль-Мисслама, фотографа креативного отдела», — говорится в сообщении телеканала в Twitter. Известно, что журналист внезапно скончался во время освещения турнира. Другие подробности смерти не приводятся.
В Катаре проходит Чемпионат мира по футболу. В субботу появилась информация о смерти журналиста телекомпании СBS из США Гранта Уола. По словам его брата, инцидент произошел во время четвертьфинального матча между сборными Нидерландов и Аргентины.
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