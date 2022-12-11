11 декабря 2022

Второй за три дня журналист умер на ЧМ по футболу в Катаре

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Чемпионат России 2017/18, 26 тур: ФК
Фотокорреспондент из Катара умер во время ЧМ по футболу Фото:
новость из сюжета
Чемпионат мира по футболу-2022

Фотожурналист катарского телеканала «Аль-Касс» Халид аль-Мисслам скончался во время Чемпионата мира по футболу в Катаре. Об этом сообщила пресс-служба канала.

«Канал „Аль-Касс“ скорбит о смерти Халида Аль-Мисслама, фотографа креативного отдела», — говорится в сообщении телеканала в Twitter. Известно, что журналист внезапно скончался во время освещения турнира. Другие подробности смерти не приводятся.

В Катаре проходит Чемпионат мира по футболу. В субботу появилась информация о смерти журналиста телекомпании СBS из США Гранта Уола. По словам его брата, инцидент произошел во время четвертьфинального матча между сборными Нидерландов и Аргентины.

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Фотожурналист катарского телеканала «Аль-Касс» Халид аль-Мисслам скончался во время Чемпионата мира по футболу в Катаре. Об этом сообщила пресс-служба канала. «Канал „Аль-Касс“ скорбит о смерти Халида Аль-Мисслама, фотографа креативного отдела», — говорится в сообщении телеканала в Twitter. Известно, что журналист внезапно скончался во время освещения турнира. Другие подробности смерти не приводятся. В Катаре проходит Чемпионат мира по футболу. В субботу появилась информация о смерти журналиста телекомпании СBS из США Гранта Уола. По словам его брата, инцидент произошел во время четвертьфинального матча между сборными Нидерландов и Аргентины.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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