Второй за три дня журналист умер на ЧМ по футболу в Катаре

12 декабря 2022 в 00:56 Размер текста - 17 +

Фотокорреспондент из Катара умер во время ЧМ по футболу Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Чемпионат мира по футболу-2022 Фотожурналист катарского телеканала «Аль-Касс» Халид аль-Мисслам скончался во время Чемпионата мира по футболу в Катаре. Об этом сообщила пресс-служба канала. «Канал „Аль-Касс“ скорбит о смерти Халида Аль-Мисслама, фотографа креативного отдела», — говорится в сообщении телеканала в Twitter. Известно, что журналист внезапно скончался во время освещения турнира. Другие подробности смерти не приводятся. В Катаре проходит Чемпионат мира по футболу. В субботу появилась информация о смерти журналиста телекомпании СBS из США Гранта Уола. По словам его брата, инцидент произошел во время четвертьфинального матча между сборными Нидерландов и Аргентины.

Фотожурналист катарского телеканала «Аль-Касс» Халид аль-Мисслам скончался во время Чемпионата мира по футболу в Катаре. Об этом сообщила пресс-служба канала. «Канал „Аль-Касс“ скорбит о смерти Халида Аль-Мисслама, фотографа креативного отдела», — говорится в сообщении телеканала в Twitter. Известно, что журналист внезапно скончался во время освещения турнира. Другие подробности смерти не приводятся. В Катаре проходит Чемпионат мира по футболу. В субботу появилась информация о смерти журналиста телекомпании СBS из США Гранта Уола. По словам его брата, инцидент произошел во время четвертьфинального матча между сборными Нидерландов и Аргентины.