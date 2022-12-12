12 декабря 2022

Пушилин: более 50% территории ДНР освобождено от украинских военных

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Оглашение результатов после подсчета голосов на референдуме о вхождении ЛДНР, Запорожья, Херсона в состав РФ. Донецк, референдум, пушилин
Пушилин рассказал о возвращении большинства территорий ДНР под контроль РФ Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Более 50% территории Донецкой народной республики освобождено от украинских военных. Об этом заявил в интервью РИА Новости глава региона Денис Пушилин. По его словам, главной задачей на данный момент является «освободить всю территорию ДНР в конституционных границах».

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по защите Донбасса. Основными целями российский военных являются денацификация и демилитаризация Украины.

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Более 50% территории Донецкой народной республики освобождено от украинских военных. Об этом заявил в интервью РИА Новости глава региона Денис Пушилин. По его словам, главной задачей на данный момент является «освободить всю территорию ДНР в конституционных границах». Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по защите Донбасса. Основными целями российский военных являются денацификация и демилитаризация Украины.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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