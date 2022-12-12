Пушилин: более 50% территории ДНР освобождено от украинских военных

Пушилин рассказал о возвращении большинства территорий ДНР под контроль РФ
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Более 50% территории Донецкой народной республики освобождено от украинских военных. Об этом заявил в интервью РИА Новости глава региона Денис Пушилин. По его словам, главной задачей на данный момент является «освободить всю территорию ДНР в конституционных границах».
Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по защите Донбасса. Основными целями российский военных являются денацификация и демилитаризация Украины.